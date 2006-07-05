به گزارش خبرگزاري "مهر"، احمدي كه سال‌ها مسئوليت فيلمبرداري فيلم‌هاي سينمايي محسن مخملباف را بر عهده داشته، در پروژه جديد كارگردان "اسامه" به عنوان فيلمبردار انتخاب شده است. وي سال گذشته اولين فيلم سينمايي خود "شاعر زباله‌ها" را مقابل دوربين برد.



او در مورد زمان اكران عمومي فيلم خود گفت: "مذاكراتي در مورد نمايش عمومي "شاعر زباله‌ها" انجام شده و با توجه به اين مذاكرات به نظر مي‌رسد فيلم آبان ماه به نمايش عمومي درآيد."



احمدي با تاكيد بر اينكه "شاعر زباله‌ها" فيلم گروه خاصي از مخاطبان نيست، گفت: "سعي ما اين است كه فيلم اكراني مناسب داشته باشد و مانند فيلم هاي مخاطب خاص روي پرده نرود. هنگام نمايش فيلم در جشنواره فجر متوجه شدم كار به خوبي مخاطبان را جلب مي‌كند و همه تا پايان آن را دنبال مي‌كنند. از همين رو اگر با اكراني مناسب بتوانيم امكان حضور مخاطب را در سالن سينما فراهم كنيم، مطمئناً "شاعر زباله‌ها" نظر مخاطب را جلب مي‌كند."



ليلا حاتمي و فرزين محدث از جمله بازيگران اين فيلم هستند. احمدي "شاعر زباله ها" را بر اساس فيلمنامه اي از محسن مخملباف ساخته و در حال حاضر مشغول نگارش فليمنامه جديدي با عنوان "جنس سوم" است.

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