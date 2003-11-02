شرودر در آستانه استعفا قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي مجله آلماني زبان اشپيگل ، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان چنانچه در برنامه اصلاحاتي كه در پيش گرفته به موفقيت دست نيابد بايد از سمت خود استعفا كند .

اشپيگل با اعلام اين خبر نوشت : رسانه هاي آلمان مدتها است كه مسئله برنامه اصلاحاتي را كه صدراعظم آلمان آن را مطرح كرده است مورد بررسي هاي كارشناسانه قرار داده اند .

مطبوعات آلمان نوشته اند : چنانچه برنامه اصلاحات گرهارد شرودر صدراعظم آلمان با شكست مواجه شود وي بايد استعفا را پذيرفته و سمت خود را به ولفگانگ كلمنت وزير اقتصاد اين كشور واگذار نمايد .

"بلا آندا " سخنگوي دولت آلمان از اين مسئله بعنوان يك رويداد مهم و باورنكردني در تاريخ اين كشور ياد كرده و خاطر نشان كرد اميدواريم شاهد چنين اتفاقي نباشيم .

درتاريخ 17 اكتبر پارلمان اين كشورتصميم گرفت تا برنامه اصلاحات را از آغاز ماه نوامبر مورد بررسي هاي بيشتر قرار داده و بالاخره در ماه دسامبر تصميم قاطع دراين خصوص اتخاذ شود .

اشپيگل در پايان با اشاره به اينكه شرودر هفته ها است كه به استعفا تهديد مي شود، نوشت : تداوم زندگي سياسي شرودر به تدبير او در اين راستا بستگي دارد .