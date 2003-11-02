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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۱۱

اشپيگل :

شرودر در آستانه استعفا قرار دارد

مجله آلماني زبان اشپيگل بااشاره به برنامه هاي اصلاحاتي آلمان نوشت : چنانچه صدر اعظم اين كشور درتحقق برنامه هاي اصلاحاتي اين كشور به موفقيت دست نيابد بايد با پذيرش استعفا صحنه سياسي آلمان را ترك كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي مجله آلماني زبان اشپيگل ، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان چنانچه در برنامه اصلاحاتي كه در پيش گرفته به موفقيت دست نيابد بايد از سمت خود استعفا كند .
اشپيگل با اعلام اين خبر نوشت : رسانه هاي آلمان مدتها است كه مسئله برنامه اصلاحاتي را كه صدراعظم آلمان آن را مطرح كرده است مورد بررسي هاي كارشناسانه قرار داده اند . 
مطبوعات آلمان نوشته اند : چنانچه برنامه اصلاحات  گرهارد شرودر صدراعظم آلمان با شكست مواجه شود وي بايد استعفا را پذيرفته و سمت خود را به ولفگانگ كلمنت وزير اقتصاد اين كشور واگذار نمايد .
"بلا آندا " سخنگوي دولت آلمان از اين مسئله بعنوان يك رويداد مهم و باورنكردني در تاريخ اين كشور ياد كرده و خاطر نشان كرد اميدواريم شاهد چنين اتفاقي نباشيم .
درتاريخ 17 اكتبر پارلمان اين كشورتصميم گرفت تا برنامه اصلاحات را از آغاز ماه نوامبر مورد بررسي هاي بيشتر قرار داده و بالاخره  در ماه دسامبر تصميم قاطع دراين خصوص اتخاذ شود . 
اشپيگل در پايان  با اشاره به اينكه  شرودر هفته ها است كه به استعفا تهديد مي شود، نوشت : تداوم زندگي سياسي شرودر به تدبير او در اين راستا بستگي دارد . 

کد مطلب 34888

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