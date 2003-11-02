عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: خودروهاي وارداتي از استانداردهاي لازم برخوردار هستند و از نظر رعايت قوانين و مقررات شرايط براي واردات خودرو فراهم است.
غلامحسين آقايي افزود: ايجاد شبكه هاي خدمات پس از فروش براي خودروهاي وارداتي در كشور در دست اقدام است و تا يكي دو ماه ديگر واردات انجام خواهد شد.
وي در باره ويزگيهاي خودروي L - 90 گفت: چنانچه اين خودرو با دانش روز جلو رود و از نظر استانداردهاي سوخت رعايت شود مي تواند جايگزين پيكان شود.
به گفته وي، چنانچه رقابت بخش خصوصي و واردات خودرو جدي گرفته نشود ، قيمت خودرو در كشوركاهش نخواهد يافت.
نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي رقابت بخش خصوصي با شركتهاي خودرو سازي، كاهش قيمت و افزايش كيفيت را از راهكارهاي رشد صنعت خودروي كشور بيان كرد.
عضو كميسيون صنايع مجلس در گفت وگو با مهر:
نبود خدمات پس از فروش يكي از مشكلات واردات خودرو است
براي خودرو هاي وارداتي بايد شبكه خدمات پس از فروش در كشور ايجاد شود و در حال حاضر اين امر مشكل اساسي واردات خودرو است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: خودروهاي وارداتي از استانداردهاي لازم برخوردار هستند و از نظر رعايت قوانين و مقررات شرايط براي واردات خودرو فراهم است.
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