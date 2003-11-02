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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۱۱

عضو كميسيون صنايع مجلس در گفت وگو با مهر:

نبود خدمات پس از فروش يكي از مشكلات واردات خودرو است

نبود خدمات پس از فروش يكي از مشكلات واردات خودرو است

براي خودرو هاي وارداتي بايد شبكه خدمات پس از فروش در كشور ايجاد شود و در حال حاضر اين امر مشكل اساسي واردات خودرو است.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: خودروهاي وارداتي از استانداردهاي لازم برخوردار هستند و از نظر رعايت قوانين و مقررات شرايط براي واردات خودرو فراهم است.
غلامحسين آقايي افزود: ايجاد شبكه هاي خدمات پس از فروش براي خودروهاي وارداتي در كشور در دست اقدام است و تا يكي دو ماه  ديگر واردات انجام خواهد شد.
وي در باره ويزگيهاي خودروي L - 90  گفت: چنانچه اين خودرو با دانش روز جلو رود و از نظر استانداردهاي سوخت رعايت شود مي تواند جايگزين پيكان شود.
به گفته وي، چنانچه رقابت بخش خصوصي و واردات خودرو جدي گرفته نشود ،  قيمت خودرو در كشوركاهش نخواهد يافت.
نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي رقابت بخش خصوصي با شركتهاي خودرو سازي،  كاهش قيمت و افزايش كيفيت را از راهكارهاي رشد صنعت خودروي كشور بيان كرد.

کد مطلب 34889

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