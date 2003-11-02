دو خبر از ميراث فرهنگي خراسان

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي خراسان ، دربررسي مردم نگاري شهرستانهاي اعلام شده يك يك ماه به طول مي انجامد ، تمام اطلاعات مربوط به عقايد و باورها ، آداب و رسوم ، صنايع بومي ، خوراكهاي سنتي ، پوشاك ، مسكن و ... اقوام مختلف در اين شهرستانها جمع آوري شده و پس از پايان مدت پژوهش ، گزارش مصور آن ارائه مي شود .

گفتني است كار مستند سازي (مردم نگاري) اكثر شهرهاي خراسان انجام شده و با بررسي شهرستانهاي فوق ، تنها شهرستانهاي فريمان ، كلات ، تايباد و خواف باقي مي ماند كه در سال آينده ، با تخصيص اعتبارات مورد نياز ، كار مستند سازي اين شهرستانها نيز انجام مي شود .

بر اساس اعلام روابط عمومي ميراث فرهنگي خراسان ، كهن دژ توس كه فضاي حكومتي حكمرانان شهر تاريخي توس رادر بر مي گيرد پس از سه سال كار مستمر ، كاوش و مرمت ، ، چنانكه اعتبارات پروژه به طور كامل وصول شود ، با آغاز سال جديد ، امكان بازديد گردشگران از اين مجموعه بزرگ فراهم مي شود .