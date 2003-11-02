اروپايي ها به توطئه شارون براي جذب يك ميليون يهودي به اسراييل اعتراض نكردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الوطن عربستان به نقل از يك منبع ديپلماتيك اروپايي جزييات نشست آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي با 150 نماينده از 27 كشور اروپايي را كه سه روز به طول كشيده بود ، فاش كرد.

اين منبع تاكيد كرد ، شارون در اين نشست توانست حمايت نمايندگان اروپايي را از بخش اعظم خواسته هاي اسراييل بدست آورد و قول و وعده هاي قوي از نمايندگان اروپايي كه طرفدار سياست اسراييل بودند ، دريافت كند.شارون در اين نشست سوريه را به دادن 11 هزار فروند موشك به حزب الله لبنان متهم كرد.شارون در مقابل نمايندگان اروپايي را از نقشه اسراييل براي جذب يك ميليون يهودي در خلال 10 تا 13 سال آينده از كشور هاي مختلف به اسراييل مطلع كرد . به گفته اين منبع اروپايي ، نقشه اسراييل با هيچ گونه اعتراض يا ملاحظه كاريهاي اروپايي ها روبرو نشد .شارون ادعا كرد كه دو مانع در مقابل روند به اصطلاح صلح وجود دارد كه يكي عرفات رييس تشكيلات خودگردان وديگر سازمانهايي كه وي آن را سازمانهاي تروريستي ناميد ، هستند.

شارون در اين نشست به وجود دو محور خطرناك در خاورميانه براي امنيت اسراييل اشاره كرد و اظهارداشت ، ايران اولين محور خطرناك بر ضد اسراييل است .محور دوم خطر از نظر شارون سوريه بود، شارون گفت: سوريه مركز اصلي تروريسم و داراي پايگاههاي خطرناك، است سوريه به حزب الله 11 هزار فروند موشك داده است و حضور سوريه در خاك لبنان مايه نگراني اسراييل است. شارون از اروپايي ها خواست كه يك صدا براي حفظ حقوق اسراييل و دولت يهود تلاش كنند و در كنار اسراييل باشند و براي حمايت از يهود با اين رژيم همكاري نظامي كنند.شارون اين خواسته ها را شرط تحقق صلح ناميد ، وي از نمايندگان اروپايي خواست از انتقادهاي خود از اسراييل دست بردارند.

