طباطبايي هرجادوست دارد مي تواند برود



امير قلعه نويي

امير قلعه نويي سرمربي تيم استقلال تهران در گفت و گو با خبرنگار " مهر " افزود: برنامه اصلي ما در اين اردو ايجاد حس همبستگي و نشاط روحي در بين بچه ها بود كه تاثيرات بسيار خوبي نيز در تيم داشت ضمن اينكه فردا نيز براي برپايي اردويي يك روزه عازم شهريار مي شويم تا علاوه بر انجام برنامه هاي تاكتيكي ديداري نيز با منتخب اين شهر داشته باشيم.قلعه نويي وضعيت مصدومان اين تيم را خوب توصيف كرد و از آمادگي كامل بازيكنان خود براي بازي روز جمعه برابر فجر سپاسي خبر داد.وي در مورد بازي مقابل فجر نيز گفت : آنها تيم جوان و خوبي دارند و ما نيز براي اين مسابقه برنامه ريزي مناسبي را انجام داده ايم و اميدواريم بتوانيم با ارايه يك بازي جذاب تيم پيروزميدان باشيم.سرمربي جوان استقلال در ادامه در خصوص بازيكنان تازه اي كه در نيم فصل به اين تيم اضافه خواهند شد گفت : براي فصل نقل و انتقالات برنامه ريزي كرده ايم و احتمال دارد كه تعدادي بازيكن را به جمع خود اضافه كنيم كه به دنبال بررسي نقاط قوت و ضعف خود هستيم تا در صورت لزوم بازيكنان جديدي را دراختيار بگيريم.قلعه نويي در مورد وضعيت هادي طباطبايي نيز گفت : هادي هرجا دوست دارد مي تواند مراجعه كند و ما براي ملاقاتهاي او محدوديت قايل نشده ايم! او اگر تيم پيدا كند مي تواند با توافق باشگاه به آنجا نقل مكان كند اما در استقلال نمي توانيم با وجود برنامه ريزيهاي فني كه داشته ايم از وجود او استفاده نماييم. ضمن اينكه مشكل رضايتنامه او رانيز بايد باشگاه حل كند و به من ارتباطي ندارد.وي در مورد موقعيت استقلال در جدول رده بندي نيز گفت : با توجه به شكست اين هفته ذوب آهن تلاش مي كنيم تا با پيروزي مقابل فجر به صدر جدول صعود كنيم كه اميدوارم با رسيدن به اين موفقيت بتوانيم دل هواداران را شاد نماييم.قلعه نويي در پايان در خصوص بدهي باشگاه استقلال به ابومسلم گفت : در اين مورد باشگاه مي تواند پاسخگو باشد و من تنها در موردمسايل فني اظهار نظر مي كنم.