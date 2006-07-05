مطالعات طرح توسعه مترو تهران تا سال 1409 به پايان مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محسن هاشمي در سمينار يك روزه نتايج نهايي مطالعات طرح جامع تهران كه با مشاركت كارشناسان و متخصصان شركت مترو و كارشناسان فرانسوي شركت سيسترا برگزار شد ، گفت: بر اساس طرح جامع ترافيك و حمل و نقل تهران كه در سال 1350 تا 1353 با همكاري شركت فرانسوي سوفرتو تهيه شده بود ، عمليات احداث خطوط مترو در حال اجرا است.

وي تصريح كرد: در طرح مزبور پس از بررسي‌هاي انجام شده سه راه حل قابل اجرا، كه عبارتند از طرح ساخت شبكه حداكثر معابر، طرح شبكه معابر به علاوه سيستم حمل و نقل عمومي متكي به شبكه اتوبوسراني و طرح مختلط خيابان- مترو براي تهران عنوان شد كه راه‌ حل سوم به عنوان طرح برتر شناخته شد.

هاشمي همچنين گفت: طرح منتخب شبكه مختلط خيابان- مترو در بخش شبكه معابر، طبق طرح جامع مصوب تهران بوده و علاوه بر آن 7 خط شبكه مترو به طول مجموع 146 كيلومتر در داخل شهر تهران پيش‌بيني شده است كه تاكنون خطوط 1 و 2 و 5 به اجرا درآمده و خطوط 3 و 4 در دست برنامه‌ريزي و اجرا است و خطوط 6 و 7 نيز مراحل اوليه را طي مي‌كند.

مديرعامل شركت مترو تهران يادآور شد: براي توسعه شبكه خطوط ريلي بر مبناي طرح جامع شهر تهران تصميم گرفته شد با همان شركت فرانسوي كه به نام " سيسترا " تغييرنام پيدا كرده قراردادي را منعقد كنيم كه خوشبختانه پس از يك و سال و نيم مطالعه در خصوص توسعه خطوط ريلي، كارشناسان اين شركت به نتايج خود رسيده و در حال حاضر براي تكميل و تاييد آن توسط متخصصان و مشاوران اين سمينار برگزار شده است.

هاشمي در خصوص اهداف اين طرح گفت: همزمان با جدي شدن موضوع تهيه طرح جامع شهري ، ضرورت برخورداري تهران از يك طرح بلند‌مدت توسعه حمل و نقل عمومي ريلي كه در تعامل سازنده با طرح جامع بر معيارهاي متعدد و متنوع توسعه شهري استوار باشد مورد بررسي قرار گرفت و پس از بررسي‌هاي لازم و در راستاي پيوند طرح هاي گذشته و آينده تهران و با رويكرد استفاده از تجربيات گسترده جهاني در توسعه حمل و نقل عمومي ريلي با تصويب هيئت مديره تهيه طرح مزبور به مهندسين مشاور سيسترا سپرده شد.

وي خاطرنشان كرد: پس از بررسي‌هاي انجام گرفته در اين سمينار طرح توسعه خطوط ريلي شهر تهران تا 25 سال آينده (سال 1409) كه شهرهاي اقماري نيز در اين طرح در نظر گرفته شده است به طرح جامعه شهر تهران ارائه تا مراحل بعدي خود را طي كند.