قربانيان شيميايي ايراني و ژاپني اسناد زنده جنايت آمريكا هستند

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، دكتر شيزو كوسويا در ديدار جمعي از اعضاي اين انجمن با جانبازان شيميايي استان مركزي با اشاره به اينكه قربانيان شيميايي ژاپني درد و رنج ملت و جانبازان ايران را درك مي كنند تصريح كرد: اعضاي اين انجمن در راستاي نماياندن اثرات مخرب استفاده از سلاح هاي شيميايي خواهان گسترش روابط با ايران است.

وي تصريح كرد: وجود سلاح هاي شيميايي و كشتار جمعي اثرات نامطلوبي بر تثبيت صلح در جهان دارد كه بايد با آن مقابله شود.

در اين ديدار، شهردار اراك نيز در سخناني گفت: فجايع سردشت ايران و هيروشيما و ناكازاكي نمايانگر تهديد جدي سلاح هاي شيميايي عليه انسانهاست كه بايد با آن مقابله كرد.

دكتر محمد رضا سروش مدير عامل انجمن قربانيان شيميايي كشور با اشاره به زندگي پرزحمت جانبازان شيميايي كشور گفت: استكبار جهاني در جنگ هشت ساله عليه ايران براي شكست استقامت ايران ار سلاحهاي شيميايي استفاده كرد.

وي با تاكيد بر اينكه آگاهي افكار عمومي اجازه دوباره استفاده از اين سلاحهاي مخرب به كشورهاي مستبد را نخواهد داد اضافه كرد: ايران و ژاپن قربانيان اصلي استفاده از سلاحهاي شيميايي هستند كه بايد با همكاري هم جامعه جهاني را آگاه تر كنند.

احمد لطفي تصريح كرد: ايران و ژاپن قربانبان اصلي تهاجم شيميايي در جهان هستند .

وي با اشاره به جنگ تحميلي هشت ساله عليه ايران از سوي رژيم سابق عراق به سركردگي آمريكا تصريح كرد: ملت ايران پس از هشت سال هنوز درگير آثار مخرب و كشنده شيميايي است .

وي اين شهرداري را داراي آمادگي كامل براي همكاري با اين انجمن عنوان كرد.

در سفر دوروزه اعضاي انجمن صلح جهاني هيروشيما به استان مركزي، آبان با جانبازان شيميايي شهرهاي اراك ، خمين ، محلات و دليجان ديدار مي كنند.