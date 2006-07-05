به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كل سپاه، نماينده ولي فقيه در سپاه در مراسم توديع و معارفه جمعي از مسوولين ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه افزود: متغير‌هاي بين ‌المللي و جهاني، متغير‌هاي داخلي و متغيرهاي دروني سپاه در وضع سپاه و حوزه نمايندگي ولي فقيه و نحوه انجام ماموريت ‌ها نقش بسزايي ايفا مي‌ كنند.

وي با تشريح متغير‌هايي در سطح بين ‌المللي و جهاني اظهار داشت: سرعت فن ‌آوري و حركت ديجيتالي باعث ايجاد فاصله بين كشورهاي پيشرفته و كشور‌هاي در حال توسعه شده است و جهان به سرعت به سمت سيستم ديجيتالي پيش مي‌ رود.

وي كوچك شدن جهان و سرعت حركت رويداد‌ها و تحولات، حهاني شدن و پيامد‌هاي آن اعم از فرهنگ عام، قانون عام و الگوهاي مشترك و تاثير فرهنگ سلطه در عرصه بين ‌المللي و تعارض آن با فرهنگ‌ هاي ملي و محلي را از ديگر متغير‌هاي در سطح بين‌ المللي تلقي كرد و افزود: سرعت فن ‌آوري در عصر ارتباطات از طريق ماهواره و اينترنت باعث شده فرهنگ ‌هاي حاكم و سلطه‌ گر بر فرهنگ ‌هاي ديگر مسلط شود و به نوعي فرهنگ ‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان فرهنگي مي ‌تواند پايدار بماند كه با حفظ اصول، خود را با فرهنگ بين ‌الملل وفق دهد.

سعيدي در تبيين متغير‌هاي داخلي گفت: ايجاد فاصله بين نسل اول با نسل سوم به عنوان نسل جوان جامعه، تاثيرپذيري از متغير‌هاي جهاني به ويژه در بحث فرهنگي، تاثير دموكراسي در جابجايي قدرت و نقش آن در حاكميت ديني و چالش‌ هاي فكري و تغيير در پرسش‌ ها و شبهات از جمله متغير‌هاي داخلي پيش روي سپاه و حوزه نمايندگي است.

نماينده ولي فقيه در سپاه درباره دموكراسي در جابجايي قدرت و نقش آن در حاكميت ديني توضيح داد: دموكراسي غربي ‌ها در بعضي مواقع بلاي جانشان شده است، چون در فلسطين حماس، در تركيه اسلام گرايان و حتي در مصر دين ‌مداران پيروز شدند و اين دموكراسي مي ‌تواند هم به عنوان تهديد و هم به عنوان فرصت براي غرب و جهان اسلام قلمداد شود.

وي خاطرنشان كرد: در كشور ما چون حكومت در اختيار اصولگرايان است، بايد ببينيم چگونه مي‌ توانيم بستر‌سازي كنيم تا دموكراسي از طريق قانون و منطقي در راستاي مصلحت حاكميت ديني قرار گيرد.

سعيدي با اشاره به اين‌ كه روند شبهات و چالش ‌هاي فكري دگرگون شده است؛ افزود: دستگاه ‌هايي كه مسووليت رصد كردن شبهات را دارند اگر به شبهات جديد توجه نكنند، نمي ‌توانند مقتضيات زماني را در نظر بگيرند، هم اكنون شبهه افكنان اين گونه مي‌ گويند كه آيا اسلام نظام حكومتي دارد يا نه. نسبت آن با دموكراسي چگونه است و اصرار دارند دين در حوزه فردي است كه بايد در مقابل اين شبهات پاسخ مناسب داده شود.

وي اظهار داشت: دستگاه ‌هايي كه ساماندهي افكار عمومي را به عهده دارند بايد خود را با آخرين متغير‌ها تطبيق دهند و با حفظ هويت و حفظ استقلال و ماهيت ديني به گونه‌اي پاسخگو باشند كه در شان و جامعيت دين باشد.

سعيدي متغيرهاي دروني سپاه را در سه بخش؛ متغير‌هاي ماموريتي، متغير‌هاي موضوعي و متغير‌هاي سازمان تقسيم كرد و افزود: سپاه يك نيروي نظامي صرف نيست بلكه مجموعه ‌اي است براي پاسداري از انقلاب در عرصه‌ هاي نظامي، امنيتي، فرهنگي و سياسي كه بنابر اقتضائات بايد ايفاي نقش كند و در اين راستا مراكز راهبردي سپاه مسووليت تئوريزه كردن اهداف كلان سپاه را به عهده گرفته است.

وي تاكيد كرد: سپاه بايد مجموعه‌ اي از نيرو‌هاي بالنده، پويا و منعطف باشد كه توان مقابله با هرگونه تهديدي در اين مجموعه وجود داشته باشد.

نماينده ولي فقيه در سپاه در پايان تصريح كرد: حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه در راستاي حركت به سوي بهينه‌ سازي سازماني بايد گام‌ هاي بلندي را به سوي تحول بردارد و تغييرات ايجاد شده در راستاي نشاط ‌آوري، نوآوري و بسترسازي براي ابتكار و خلاقيت در سازمان انجام پذيرفته است.