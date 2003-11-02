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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۰۳

وزير آموزش و پرورش خبر داد:

مطالبات فرهنگيان تا پايان سال 82 پرداخت مي‌شود

مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش گفت: ميزان مطالبات فرهنگيان روشن است، و اختلاف موجود در مورد نحوه‌ي تامين آن است و اميدواريم تا پايان سال 82 كليه‌ مطالبات فرهنگيان پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مرتضي حاجي كه به منظور پاسخگويي به سئوال نماينده همدان به مجلس آمده بود در جمع خبرنگاران پارلماني گفت :  بر اساس وعده ‌اي كه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي داده است  كليه مطالبات فرهنگيان را تا پايان سال مي پردازيم .
وزير آموزش و پرورش درباره‌ طرحي كه از سوي يكي از اعضاي شوراي شهر مبني بر آزاد شدن پوشش در مدارس دخترانه مطرح شده، گفت: آن را قبول دارم و از آن حمايت مي ‌كنم. 
 حاجي درباره‌ ساعات بيكاري مدارس كه قرار است به بخش‌هاي ديگر واگذار شود، گفت: اين ساعت در ساعات فوق برنامه است و تداخلي ايجاد نمي‌كند. از اين امكانات مدارس در ساعات بيكاري استفاده مي‌شود.

کد مطلب 34893

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