به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مرتضي حاجي كه به منظور پاسخگويي به سئوال نماينده همدان به مجلس آمده بود در جمع خبرنگاران پارلماني گفت : بر اساس وعده ‌اي كه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي داده است كليه مطالبات فرهنگيان را تا پايان سال مي پردازيم .

وزير آموزش و پرورش درباره‌ طرحي كه از سوي يكي از اعضاي شوراي شهر مبني بر آزاد شدن پوشش در مدارس دخترانه مطرح شده، گفت: آن را قبول دارم و از آن حمايت مي ‌كنم.

حاجي درباره‌ ساعات بيكاري مدارس كه قرار است به بخش‌هاي ديگر واگذار شود، گفت: اين ساعت در ساعات فوق برنامه است و تداخلي ايجاد نمي‌كند. از اين امكانات مدارس در ساعات بيكاري استفاده مي‌شود.

