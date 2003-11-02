مجموعه تلويزيوني "دكتر ژيواگو" روي آنتن مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي اين اثركه ازشبكه PBS پخش مي شود توسط "گياكومو كامپيوتي" جلوي دوربين رفته وازحضور"اندورديويس"، فيلمنامه نويس آثاركلاسيكي چون "غروروتعصب" درمقام نويسنده ، سود مي جويد.

ديويس دراين مورد مي گويد:" بي ترديد نمي توان اين مجموعه را با نسخه سينمايي اش مقايسه كرد اما تلويزيون اين فرصت را به شما مي دهد كه بيشتربه روابط ميان شخصيت ها بپردازيد چون شما اززمان كافي براي روايت داستان برخورداريد. من كتاب را مطالعه كردم وبه دنبال نكات جذابي بودم كه مجال حضوردرنسخه سينمايي را نيافته اند."

"ديويد لين" درسال 1965 نسخه سينمايي فيلم "دكترژيواگو" را كليد زد ودراين اثرازحضورهنرپيشگاني چون "عمرشريف"،"جولي كريستين" و"جرالدين چاپلين"، دختر"اسپنسرچاپلين"، هنرپيشه نام آورسينما درنقش اصلي سود جست.