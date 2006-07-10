مسئولان دفتر طلاب جوان با مديران نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها ديدار كردند

مدير دفتر طلاب جوان در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت : در پي انتشار شماره جديد نشريه خشت اول با موضوع طلاب فارغ التحصيل در دانشگاه و استقبال فراوان مسئولان نهاد نمايندگي در دانشگاه ها از اين نشريه، مسئولان اين دفتر در دو ديدار جداگانه با حجت الاسلام بهجت پور، معاون فرهنگي و حجت الاسلام فقيهي، معاون آموزش نهاد نمايندگي ديدار كردند.

مهدي محقق افزود: حجت الاسلام بهجت پور در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از تلاش طلاب جوان اهل قلم در تاثيرگذاري در مسائل كلان حوزه علميه گفت: نشريه خشت اول مي تواند ظرفيت ها و آسيب هاي واقعي ورود دانشجويان در حوزه را مورد بررسي قرار دهد. همچنين مي تواند مكان نسبتا خوبي براي دانشجوياني باشد كه مي خواهند به حوزه وارد شوند.

وي افزود: حجت الاسلام فقيهي، معاون آموزش نهاد نمايندگي نيز با تقدير از نشريه خشت اول گفت: اين نشريه مي تواند بستر مناسبي براي ارتباط صميمي و جدي با طلاب جوان و فرهيختگان و متوليان باشد. دقت در اينكه فرايند تحول در حوزه به تدريج و در دراز مدت خواهد بود، مي تواند شما را دلگرم كند.

مدير دفتر طلاب جوان معاونت پژوهش در حوزه علميه قم گفت : در اين ديدار مباحثي پيرامون طلاب و حوزه ها در نظام علمي پژوهشي حوزه با تاكيد بر پژوهش در مدارس علميه مورد بررسي قرار گرفت.

مهدي محقق افزود: حجت الاسلام كيا شمشكي، مسئولان حوزه هاي يازده گانه شهيد بهشتي نيز در گفتگوي تلفني با مديران اين دفتر، ضمن استقبال از انتشار ويژه نامه "ميهمان سرزده " آمادگي خود را براي توزيع اين ويژه نامه در مدارس علميه دانشگاه ها اعلام كرد.