عدم تحقق وعده هاي دولت بريتانيا به مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، صديق خان، نماينده مسلمان حزب كار در پارلمان بريتانيا در شرايطي اين اظهارات را ايراد كه دو روز تا سالگرد حملات هفتم ژوئيه باقي مانده است.

دولت نخست وزير انگلستان پس از انفجارهاي هفتم ژوئيه يك نيروي عملياتي تشكيل داد و بيش از 1000 نفر از روحانيون مسلمانان و ائمه جمعه، 64 پيشنهاد در راستاي ادغام سريعتر و موثرتر جامعه مسلمان و مبارزه با تروريسم ارائه دادند كه يكي از آنها تحقيق عمومي از انفجارهاي لندن در ماه ژوئيه 2005 بود.

اين در شرايطي است كه اعضاي نيروي عملياتي اظهار مي دارند تنها يك توصيه از ميان اين پيشنهادات به طور كامل عملي شده، دولت بقيه پيشنهادات را به بعد موكول و هيچ زماني براي آن تعيين نكرده است.

"فيل ولاس" وزير جوامع و دولت محلي مدعي شد كه دولت بريتانيا براي اجراي بسياري از اين پيشنهادات اقدام كرده است.

وي با تصديق اين مطلب كه دولت از انجام تحقيقات عمومي در زمينه اين انفجارها امتناع كرده است تأكيد كرد: روابط با جامعه مسلمانان بريتانيا در حال بهبود است.

وي در گفتگو با راديو بي بي سي گفت: جوانان و رهبران مسن تر جامعه مسلمان مسئوليت استدلالهاي خود را به عهده گرفته و به آينده جامعه اهميت مي دهند.

اما صديق خان كه خود در نيروي عملياتي فعاليت مي كند گفت: اعضاي اين گروه نااميد شده اند و اظهار مي دارند كه بسياري از مسلمانان در اين كشور احساس غربت مي كنند و اين امر نشاندهنده عدم ادغام مثبت است.