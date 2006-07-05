سفير آمريكا خالد مشعل را مسئول اسارت نظامي اسرائيلي معرفي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، "فرانسيس ريچاردوني" سفير آمريكا در قاهره با متهم كردن خالد مشعل در دست داشتن ربودن نظامي اسرائيلي به روزنامه مصري الوفد گفت : وي در سوريه به سرمي برد و از همان جا به اعضاي حماس فرمان دستگيري را صادر كرده است.

وي درادامه ادعاهاي بي پايه و اساس خود افزود : رئيس دفتر سياسي جنبش حماس، مشكلات و سختيهاي فلسطينيان ساكن نوار غزه را درك نمي كند .

سفير آمريكا درقاهره همچنين درپاسخ به سئوال خبرنگار الوفد درمورد اينكه با چه سند و مدركي خالد مشعل را به دست داشتن دراين اقدام متهم مي كند، گفت : خالد مشعل پيشتر اين اتهام را رد نكرده بوده و منكر صدور اين فرمان هم نشده است.

ريچارد وني گفت :هيچ مشكلي بين آمريكا وحماس نيست اما اين جنبش با اتخاذ اين سياست نشان داد كه مخالف روند صلح و بازگشت به مذاكرات و تمام اصول سه گانه اساسي اعم از دست كشيدن مبارزه عليه اسرائيل، به رسميت شناختن اين رژيم و قبول توافقنامه هاي صلح امضا شده است.

اين درحالي است كه روزنامه اسرائيلي يديعوت آحارونت در شماره امروز خود مدعي شد كه نظامي صهيونيست آزاد شده است.

ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه گذشته از زمين و هوا به بهانه آزادي نظامي مفقود شده خود به مناطق مختلف نوار غزه يورش برده است كه در جريان آن به تاسيسات زيربنايي فلسطينيان به ويژه آب و برق، پل ها و جاده ها خسارتهاي فراواني وارد شده است.

در حملات رژيم صهيونيستي، همچنين چندين فلسطيني تاكنون شهيد يا زخمي شده اند و اشغالگران ساختمان دفتر اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين و يك دفتر اطلاع رساني جنبش حماس را نيز منهدم كرده اند.

ارتش رژيم صهيونيستي همچنين 64 نفر از وزيران و نمايندگان، مسئولان و اعضاي جنبش حماس را در كرانه باختري رود اردن ربوده و به گروگان گرفته است.