آمادگي 20 گروه مسلح براي گفتگو درباره طرح آشتي ملي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،اكرم الحكيم امروز در كنفرانس مطبوعاتي در بغداد درباره پاسخ برخي از گروههايي كه با دولت تماس گرفتند و ميزان تاثير آن اظهار داشت : ما آمار نهايي درباره تعداد اين گروهها در اختيار نداريم،اما 15 تا 20 آمادگي خود را اعلام كرده اند.



وي افزود: ما منابع روشني درباره ميزان تاثير اين گروهها بر واقعيت عراق در اختيار نداريم، اما براساس اطلاعات من، گروهي وجود دارد كه وزن وتاثيري دراين زمينه دارد، و درخواست كرد تا عنوان و هويت آن فاش نشود.



نوري المالكي يكشنبه 25 ژوئن(4 تيرماه) طرح آشتي ملي را كه شامل 24 بند بود، به پارلمان اين كشور ارائه داد كه از جمله مفاد اين طرح، عفو زندانيان با هدف كنترل خشونت ها درعراق است.

اكرم الحكيم سه روز پيش از آمادگي دولت عراق براي انجام مذاكره با گروه هاي مسلح در صورت تاثير آن بر كاهش خشونتها خبر داده بود.



وزيرمشاوركابينه نوري المالكي با بيان اينكه نخست وزير عراق طرد هيچ گروهي را از طرح آشتي ملي در نظر ندارد، تاكيد كرده بود: دولت عراق آمادگي دارد تا درصورتي كه گفتگوها به كاهش خشونت ها كمك كند، با گروه هاي مسلح گفتگوهاي نامحدود انجام دهد.

اين وزيرعراقي در ادامه ازرهبران سابق حزب بعث كه با رژيم صدام مخالف بودند و در جنايت هاي وي مشاركت نداشتند دعوت كرده بود تا به روند سياسي عراق تحت عنواني غير از حزب بعث باز گردند.

به گفته وي، نخست وزير عراق باب مذاكره را در برابر همگان باز گذاشته و براي شروع مرحله جديد بسيار جدي است.

وزير مشاور دولت عراق در امورگفتگوهاي ملي تاكيد كرده بود: تماس ها بين نخست وزير دولت عراق با گروه هاي مسلح به شكل مستقيم انجام نخواهد شد، بلكه اين گفتگوها از طريق واسطه هايي صورت مي گيرد.