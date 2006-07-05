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۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۵۳

قاضي پرونده ترور خبرنگار لبناني براي تحقيقات به بيروت رفت

قاضي فرانسوي "ژان لوي بروگير" متخصص مبارزه با تروريسم كه مسئوليت رسيدگي به پرونده ترور "سمير قصير" خبرنگار لبناني را برعهده دارد، امروز وارد بيروت شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وي پس از ورود به فرودگاه بين المللي بيروت از پاسخ به سئوال خبرنگاران و روزنامه نگاران خودداري كرد. وي قرار است با مقامات دستگاه قضائي لبنان ديدار و گفتگو كند.

اين سفر كه نخستين ديدار قاضي فرانسوي به لبنان از زمان درخواست جيزيل خوري همسر سمير قصير محسوب مي شود با هدف تحقيق درمورد اين جنايت ترور صورت گرفت .

جيزي خوري مجري شبكه خبري العربيه و افراد خانواده قصير شكوائيه اي را به كنسول فرانسه در بيروت ارائه كردند و متعاقب آن در 2005 پرونده براي بررسي اين جنايت گشوده شد.

جيزيل خوري سياستمداران معارض سوريه و مسئولان امنيتي لبنان و سوريه را مسئول ترور سمير قصير معرفي كرده است .

سمير قصير نويسنده و خبرنگار روزنامه لبناني النهار كه در تاسيس جنبش چپ دموكراتيك شركت داشت، سال گذشته بر اثر انفجار بمب در خودرويي در مقابل منزلش كشته شد.

کد مطلب 349014

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