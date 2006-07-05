نرم افزار شبهات اينترنتي در حوزه علميه قم توليد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حسين هاشمي با اعلام اين خبر گفت : با هدف پاسخگويي به شبهات ديني، طرح شناسايي، گردآوري و دسته بندي شبهات اينترنتي از سوي ستاد پاسخگويي ديني اجرا شد.

مدير اين طرح افزود: اين طرح در چند مرحله اجرا مي شود. در مرحله اول تاكنون بيش از هفت هزار و 600 كتاب، مقاله و تصاوير به سه زبان عربي، انگليسي و فارسي جمع آوري شده است. در مرحله دوم محققان اين مركز اقدام به تنظيم و دسته بندي شبهات به 13 شاخه اصلي مانند اعتقادات، اهل بيت، پيامبر، شيعه و مانند آن و نيز زير شاخه هاي هريك چون توسل و شفاعت و عاشورا و مانند آن كردند.

هاشمي مرحله سوم طرح را توليد نرم افزار ويژه اي با محتواي به شكل درختي و آسان ياب اعلام كرد و افزود: با توليد اين نرم افزار محققان مي توانند با دسترسي آسان به اطلاعات و شبهات موجود در يك موضوع به اشكالات و شبهات مطرح شده پاسخ دهند.

وي مسئله شناسي بهائيت را از ديگر فعاليت هاي اين بخش اعلام كرد و افزود: در حال حاضر در موضوع بهائيت مرحله گردآوري شبهات و مسئله شناسي و نيز فعاليت بر روي پاسخ هاي ارايه شده، شروع شده است.