اميدوارم سفير خوبي براي فوتبال ايران در اسپانيا باشم

جواد نكونام كه عصر امروزبا عقد قرادادي دو ساله به تيم فوتبال اوساسوناي اسپانيا پيوست در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: دو روز پيش براي انجام مذاكرات نهايي به اسپانيا آمدم و پس از مذاكراتي كه با مدير ومربي اين تيم داشتم قراردادم را با اوساسونا به امضا رساندم.

نكونام ادامه داد: امروز در تست پزشكي و نشست خبري باشگاه شركت كردم و روز جمعه به ايران بازخواهم گشت تا پس از فراهم كردن مقدمات سفرم به اسپانيا، اواسط هفته آينده براي شركت درتمرينات اين تيم مجددا به اسپانيا برگردم.

هافبك تيم ملي فوتبال كشورمان در پايان گفت: اميدوارم سفير خوبي براي فوتبال ايران در ليگ اسپانيا باشم و بتوانم راه را براي حضور ساير بازيكنان ايراني بازكنم.

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