جوي كه براي تيم ملي درست مي كنند خطر ناك است

برانكوايوانكوويچ سرمربي تيم ملي كشورمان كه پس ازبازي رفت با كره شمالي وپيروزي دراين بازي آرامش بيشتري دارد، ظهر امروزدرحالي پاسخگوي سوالات خبرنگار"مهر" بود كه خود را آماده رفتن به ورزشگاه آزادي مي كرد.

* براي تماشاي بازي پاس وپرسپوليس به ورزشگاه خواهيد رفت ؟

بله، حتما اين كاررا خواهم كرد. براي من خيلي جالب است كه بازي اين دوتيم راازنزديك ببينم.

* فكرمي كنيد كدام تيم پيروزميدان باشد؟

فوتبال را نمي شود پيش بيني كرد، اما اميدوارم بازي خوبي راازهردوتيم شاهد باشيم. خصوصا ازبازيكنان ملي پوش دوتيم.

* دورجديد تمرينات تيم ملي ازچه روزي آغازخواهد شد؟

طبق برنامه قبلي قراراست ازروزشنبه هفته آينده وپس ازبرگزاري بازي هاي هفته نهم ليگ برترتمرينات تيم ملي براي بازي برگشت با كره شمالي درمحل كمپ تيم هاي ملي آغاز شود.

* بازيكن جديدي را به اردو دعوت خواهيد كرد؟

بله، قطعا ازچند بازيكن جديد دعوت خواهيم كرد تا دراردو حضور پيدا كنند.

* اين تعداد از بازيكنان شاغل درليگ ايران هستند يا ازلژيونرها؟

فكرمي كنم ازهردوطرف باشد.

* ازبازيكنان شاغل درليگ هاي اروپايي، آمدن كدام بازيكن قطعي شده است؟

ما مشغول مذاكره با باشگاههاي آنها هستيم وبه احتمال فراوان بتوانيم زمينه آمدن چند تن ازآنها را فراهم كنيم، تااينجا آمدن مهدي مهدوي كيا تقريبا قطعي شده ودرحال مذاكره با بقيه هستيم.

* درحال حاضر دو مربي دروازبانان دراردوي تيم ملي حضوردارند، قصد داريد باهمين دومربي به كارتان ادامه دهيد؟

بله، همين كاررا خواهيم كرد، فكر نمي كنم كاركردن اين دومربي دركنار يكديگرمشكلي داشته باشد يادربرنامه هايشان تداخلي ايجاد كند.

* شماازعملكرد ابراهيم ميرزاپوردربازي با كره راضي هستيد؟

حتما، اودراين بازي بسيارخوب كاركرد وجواب منتقدانش را داد، به نظرمن ميرزاپوريكي ازبهترين بازيكنان ميدان بود ودر ديدارهاي آينده نيزبه همين منوال كارش را ادامه خواهد داد.

* بعداز پيروزي دربازي رفت با كره شمالي و پيروزي 3 بريك براين تيم حالا توقعات از تيم شما بالا رفته وهمه انتظار دارند در ورزشگاه آزادي به يك پيروزي پر گل تر دست پيدا كنيد. آيا براي رسيدن به اين موفقيت برنامه خاصي داريد؟

تنها برنامه من براي اين بازي پيروزي است.ازنظرورزشي نمي توان نتيجه يك بازي راازقبل پيش بيني كرد. درفوتبال پيشگويي خطرناك است. براي ما مهم اين است كه تيم ملي دربازي برگشت هم به يك پيروزي خوب دست پيدا كند، حالا باچه نتيجه اي مي بريم خيلي مهم نيست.البته جوي كه براي تيم ملي درست كرده اند كه حتما دربازي برگشت بايد بيشترازبازي رفت گل بزنيم يك جو خيلي خطرناك است. متاسفانه روزنامه ها درحال بوجود آوردن جوي هستند كه ما اين بازي را به راحتي مي بريم. درحاليكه وجود آمدن اين جوبسيارخطرناك است. كره شمالي تيم خوبي بود وفكر مي كنم درتهران خطرناك كاركند. من انتظارندارم كره ايها دربازي برگشت تيم ضعيفي باشند.

* از لبنان شناختي پيدا كرده ايد؟

بله، من قبلا با اين تيم بازي كرده ام ودرطول چند روز گذشته نيزبازي اين تيم مقابل بحرين را نگاه كردم. امروزهم فيلم بازي اين تيم مقابل كره شمالي را خواهم ديد.

* به نظر شما چراعلي دايي درچند بازي گذشته تيم ملي و پرسپوليس نتوانسته گلزني كند؟

دايي درحال حاضر بهترين گلزن ليگ وتيم پرسپوليس است ودرتيم ملي هم خوب كارمي كند. ممكن است اوبخاطر مصدوميتي كه نصيبش شده كمترازگذشته گل بزند، اما مطمئن باشيد كه با كمي گذشت زمان وصبوري بيشتراوبه شرايط خوب گذشته بازخواهد گشت.

* بعنوان آخرين سوال،اگردرشرايط فعلي فدراسيون فوتبال به شما پيشنهادهدايت تيم ملي اميد را بدهد قبول خواهيد كرد؟

ازشماخواهش مي كنم اصلا اين سوال را مطرح نكنيد، من درحال حاضر فقط به تيم ملي بزرگسالان فكرمي كنم. ضمن اينكه تيم ملي اميد نيزسرمربي دارد ودرست نيست دراين مورد صحبت كنيم.

* ازاينكه به سوالات ما پاسخ داديد،ازشما تشكر مي كنيم.

من هم ازشما ممنون هستم.