وزير خارجه سودان براي توسعه روابط دوجانبه به بيروت رفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،" لام اكول اجاوين " پس از ورود به فرودگاه بين المللي بيروت گفت : ما در اين سفر به روابط دوجانبه و نيز طرحهاي مشترك خواهيم پرداخت .

وي همچنين افزود: حامل پيام ويژه عمير حسن البشير رئيس جمهوري سودان براي همتاي لبنانيش اميل لحود رئيس جمهوري لبنان هستم.

از وزير امور خارجه سودان درمورد اقدامات رئيس جمهوري اين كشور براي از بين بردن تنش در روابط بين سوريه و لبنان سوال شد و وي پاسخ داد : تلاش هايي صورت گرفته و ما در اين زمينه با طرفهاي ذيربط رايزني خواهيم كرد.

روابط بين لبنان و سوريه از زمان ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و خروج نيروهاي سوري در اوريل 2005 ميلادي رو به سردي نهاده است .

قرار است وزير امور خارجه سودان با نمايندگان هيئت هاي اقتصادي در لبنان بويژه شركت سوليديرسازنده مجتمع هاي تجاري در پايتخت لبنان پس از جنگ داخلي ديدار كند .

وي دراين رابطه گفت: ما حتما از تجربه هاي بازسازي پس از جنگ داخلي لبنانيها استفاده خواهيم كرد تا بخشي از جنوب سودان بويژه منطقه دارفور را بسازيم.