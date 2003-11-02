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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۴۳

مسوول روابط عمومي حوزه هنري در گفت وگو با " مهر" :

با پرداخت كرايه هاي عقب افتاده بدهي" تئاتر پارس" را مي پردازيم

با پرداخت كرايه هاي عقب افتاده بدهي" تئاتر پارس" را مي پردازيم

از نظر قانوني ساختمان تئاتر "پارس " از اموال ستاد اجرايي فرمان امام (ره) است كه به صورت اجاره اي در اختيار حوزه هنري قرار گرفته است .

سيد عامر ضياء فيروزآبادي مسوول روابط عمومي حوزه هنري دقايقي پيش در گفت و گو با خبر نگار هنري " مهر " با بيان مطلب فوق گفت : به شكل ماهوي و قانوني حوزه هنري نمي تواند به حكم ستاد اجرايي فرمان امام(ره) اعتراضي بكند زيرا مستاجر اين ستاد بوده و كرايه خود را پرداخت نكرده است .
وي در ادامه افزود : اكنون دوستان مسوول به دنبال حل مشكل هستند و تصميم دارند با پرداخت هزينه ها و كرايه هاي عقب افتاده  بدهي اين ستاد را بپردازند .
مسوول روابط عمومي حوزه از مبلغ بدهي و نوع  آن اظهار بي اطلاعي كرد و متذكر شد : ما اميد واريم ستاد اجرايي  فرمان امام(ره) با لطف بيشتر  به ما از بسته شدن يك مركز هنري جلوگيري كند.
" فيروز آبادي " علت بي توجهي حوزه هنري را به اين مسئله  ناشي ازنقل و انتقالات مديران و تغييرات  ايجاد شده در اين مركز دانست و تصريح كرد : اين اختلاف به سه سال گذشته بر مي گردد اما حوزه هنري علي رغم پي گيري هايي كه در اين مدت داشت به علت تغييرات و تعويض مديرانش از مسئله تئاتر "پارس " غافل شد .
وي در پايان گفت : پرونده  هنوز حكم قطعي خود را از دادگاه انقلاب  اسلامي نگرفته است  وما همچنان به دنبال حل مشكل هستيم. 

کد مطلب 34907

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