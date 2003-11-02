با پرداخت كرايه هاي عقب افتاده بدهي" تئاتر پارس" را مي پردازيم

سيد عامر ضياء فيروزآبادي مسوول روابط عمومي حوزه هنري دقايقي پيش در گفت و گو با خبر نگار هنري " مهر " با بيان مطلب فوق گفت : به شكل ماهوي و قانوني حوزه هنري نمي تواند به حكم ستاد اجرايي فرمان امام(ره) اعتراضي بكند زيرا مستاجر اين ستاد بوده و كرايه خود را پرداخت نكرده است .

وي در ادامه افزود : اكنون دوستان مسوول به دنبال حل مشكل هستند و تصميم دارند با پرداخت هزينه ها و كرايه هاي عقب افتاده بدهي اين ستاد را بپردازند .

مسوول روابط عمومي حوزه از مبلغ بدهي و نوع آن اظهار بي اطلاعي كرد و متذكر شد : ما اميد واريم ستاد اجرايي فرمان امام(ره) با لطف بيشتر به ما از بسته شدن يك مركز هنري جلوگيري كند.

" فيروز آبادي " علت بي توجهي حوزه هنري را به اين مسئله ناشي ازنقل و انتقالات مديران و تغييرات ايجاد شده در اين مركز دانست و تصريح كرد : اين اختلاف به سه سال گذشته بر مي گردد اما حوزه هنري علي رغم پي گيري هايي كه در اين مدت داشت به علت تغييرات و تعويض مديرانش از مسئله تئاتر "پارس " غافل شد .

وي در پايان گفت : پرونده هنوز حكم قطعي خود را از دادگاه انقلاب اسلامي نگرفته است وما همچنان به دنبال حل مشكل هستيم.