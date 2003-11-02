احداث هر گونه ساختمان در حريم "قلعه گبري " جمكران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازواحد اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي كشور ، طبق ضوابط اعلام شده ، هر گونه اقدام منجر به تخريب فيزيكي و منظري عرصه و عيان اثر ، آسيب رساني به بنيان اثر از قبيل كاشت درخت ، حفر چاه و كانال ، ايجاد كاربريهايي مولد سروصداري زياد ، لرزش ، ضربه و ... ممنوع بوده و هر گونه دخل و تصرف شامل مرمت ، احياء و تعمير اثر در تمام يا بخشي از آن نيز، ملزم به صدور مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشور است .

در ضوابط و مقررات حريم اين بنا ، هر گونه بهسازي ، نوسازي و احداث بنا ، در محدوده حريم پس از تهيه طرح و تصويب از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، معتبر وقابل اجرا خواهد بود .

در مقررات حريم قلعه گبري ، هر گونه تعريض ، احداث جاده و معابر اطراف عرصه و درون محدوده حريم بدون كسب مجوز، ممنوع اعلام شده است.

بر اساس اين گزارش ، قلعه جمكران مشهور به قلعه گبري ، از بناهاي پيش از اسلام است كه در دوران اسلامي نيز مورد استفاده قرار گرفته است . دركتاب تاريخ قم ، نوشته حسن بن محمد بن حسن قمي، از قول مورخان ، اسكندر ، بهرام گور ، طهمورث ، ديوبند ، پيشداوري و چند تن ديگر ، به عنوان بانيان اوليه شهر قم معرفي شده اند.

قلعه گبري با مصالحي از خشت وگل ساخته شده و 9 متر ارتقاع دارد.

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