روابط ايران و ارمنستان چشم انداز مطلوبي را طي مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كوچاريان در اين ديدار با اشاره به علايق ديرينه و پيوندهاي مستحكم بين دو كشور اظهار داشت: پيوندهاي فرهنگي و تاريخي علايق نزديك بين دو ملت، نقاط اشتراك خوبي را براي گسترش مناسبات فراوان بوجود آورده و پيشرفت هاي جمهوري اسلامي ايران موجب مباهات است.

وي ابراز اميدواري كرد از طريق رايزني هاي مستمر بين مقامات دو كشور و امضاي اسناد جديد بتوان بستر جديدي براي همكاري هاي اقتصادي هرچه بيشتر و سرمايه گذاري مشترك و افزايش حجم تجارت فراهم ساخت.

متكي همچنين با ارزيابي وضعيت جاري مناسبات دو كشور گفت: روابط دو كشور چشم انداز مطلوبي را طي مي كند. ظرفيت هاي فراواني براي تنوع بخشيدن در زمينه همكاري هاي فيمابين داريم. رايزني هاي مداوم و برگزاري كميسيون مشترك به موقع دو كشور مي تواند فرصتهاي جددي را بين دو كشور در چارچوب منافع متقابل ايجاد نمايد.

وزير امورخارجه كشورمان در خصوص ضرورت جديت در اجراي اسناد مورد تفاهم تصريح كرد: اجراي اسناد مهمتر از امضاي تفاهمنامه هاي جديد است. ما اميدواريم طرفين با ايجاد ساز وكارهاي فعال تر بتوانند پروژه هاي در دست اقدام را با اهتمام بيشتري انجام نمايند و نتايج ملموس را در مناسبات دو كشور متجلي سازند.