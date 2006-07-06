بوش در بحران هاي بين المللي سرگردان شده است / نومحافظه كاران نگران مسير سياست خارجي آمريكا هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست در تحليلي نوشت : كاخ سفيد به يكباره از هر طرف با بحران روبرو شده است. از امنيت خراب در افغانستان و سومالي گرفته تا اوضاع خاورميانه، مقابله با ايران و كاهش سطح روابط با روسيه.

"ميشل آبرامويتس" و "رابين رايت" نويسندگان اين تحليل خاطرنشان مي كنند: آزمايش موشكي روزگذشته كره شمالي اگرچه موفقيت آميز نبود، اما يادآورچشم انداز سياست خارجي بي حفاظ آمريكا بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا حتي در خارج از عراق با آن روبرو است.

ريچارهاس مقام ارشد و سابق دولت بوش و رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا گفت :"من به اين مسئله فكر مي كنم كه در هر لحظه در زمانهاي مدرن بسياري، چالشها همزمان در مقابل اين كشور قرار مي گيرد."

وي افزود:"خطري كه وجود دارد اين است كه جرج بوش كاخ سفيد را به جانشين خود واگذار كند كه اين شخص با جهان بي نظم تر و شلوغ تري روبرو شود."

مقامهاي كاخ سفيد يك چنين بدبيني را رد مي كنند و روزگذشته رهبران آن شكست موشكي كره شمالي را به عنوان " فرصتهاي ديپلماتيك " براي آمريكا تلقي كردند، اما حوادث در كره شمالي نشان داد كه دولت آمريكا چگونه طرح خود را در سياست خارجي كه پس از حمله به عراق به دست آورده بود، از دست داد و آن هم تمايل اصلي بوش براي ايجاد دموكراسي در جهان بود.

واشنگتن پست مي افزايد: اين حوادث همچنين نشان داد كه چگونه تعهد عظيم به منابع و زمان در عراق، انعطاف دولت را در چگونگي برخورد با بحران جهان محدود كرده است.

حتي نئومحافظه كاران كه به طور كلي حامي دولت در عراق و ديگر مسائل بودند،اعلام كرده اند كه نگران مسير سياست خارجي آمريكا هستند و اميدوار هستند يك پاسخ توانمند از سوي دولت بوش به اقدام اخير كره شمالي صورت گيرد.

"ويليام كريستول" سردبير مجله ويكلي استاندارد خاطر نشان كرد :" كره شمالي موشكهاي خود را آزمايش مي كند. ايران در حال تبديل شدن به يك كشور هسته اي است. سومالي تحت كنترل اسلام گرايان افراطي قرار دارد. اوضاع عراق بهتر نمي شود و اوضاع در افغانستان روز به روز بدتر مي شود."

برخي دموكراتها و جمهوريخواهان تاكيد كردند : دولت بوش مي تواند به چندين بحران رسيدگي كند، اما برخي در مورد تاثيرپذير بودن آن ترديد داشتند.