13 آبان روز صلابت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر 13 آبان روز صلابت واقتدار نظام جمهوري اسلامي و روز وصل و ايصال جوانان و نوجوانان غيور ايران اسلامي به ريسمان و حبل محكم ولايت وامامت امت اسلامي است، حوادث 13 آبان از بزرگترين حوادث در تاريخ انقلاب اسلامي است كه درتداوم و ادامه راه انقلاب نقش و تاثير به سزايي داشته است و نقطه عطفي در تاريخ پرشكوه انقلاب اسلامي ايران است روزي كه رويدادهاي تاريخي آن هر كدام سنگ بناي مستحكمي براي انقلاب اسلامي بوده است و اين انقلاب، استكبار جهاني را در تمام زمينه ها ذليل و خوار كرده است.

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با دعوت از كليه اقشار جامعه، خواستار حضور گسترده و پر شور درمراسم راهپيمايي يوم الله 13 آبان است كه با شعارهاي كوبنده خود، يكبار ديگر همبستگي، وحدت و انسجام خود را به ياوه گويان استكبار جهاني نشان دهند.