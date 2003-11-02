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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۳۳

بيانيه مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به مناسبت يوم الله 13 آبان

13 آبان روز صلابت و اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، فرارسيدن خجسته سالروز يوم الله 13 آبان، روز تسخير لانه جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام، روز دانش آموز و روز مبارزه با استكبار جهاني را تبريك گفت .

به گزارش خبرگزاري مهر 13 آبان روز صلابت واقتدار نظام جمهوري اسلامي و روز وصل و ايصال جوانان و نوجوانان غيور ايران اسلامي به ريسمان و حبل محكم ولايت وامامت امت اسلامي است، حوادث 13 آبان از بزرگترين حوادث در تاريخ انقلاب اسلامي است كه درتداوم و ادامه راه انقلاب نقش و تاثير به سزايي داشته است و نقطه عطفي در تاريخ پرشكوه انقلاب اسلامي ايران است  روزي كه رويدادهاي تاريخي آن هر كدام سنگ بناي مستحكمي براي انقلاب اسلامي بوده است و اين انقلاب، استكبار جهاني را در تمام زمينه ها ذليل و خوار كرده است.
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با دعوت از كليه اقشار جامعه، خواستار حضور گسترده و پر شور درمراسم راهپيمايي يوم الله 13 آبان است كه با شعارهاي كوبنده خود، يكبار ديگر همبستگي، وحدت و انسجام خود را به ياوه گويان استكبار جهاني نشان دهند.

 

کد مطلب 34911

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