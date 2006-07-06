كليد خوردن "كلاه پهلوي" ؛ امروز نه هفته ديگر شايد

به گزارش خبرگزاري " مهر"، براساس فكسي كه ديروز( چهارشنبه 14 تير ) از سوي روابط عمومي شبكه يك سيما به تمامي خبرگزاري ها وروزنامه هاي كشور ارسال شد، مجموعه تلويزيوني " كلاه پهلوي" قرار بود امروز ( پنج شنبه ) در تهران كليد بخورد. براساس برنامه ريزي انجام شده آغاز فيلمبرداري درخانه اي حوالي كاخ سعدآباد تهران بود وگروه سازنده سريال قرار بود سكانس مربوط به خانه سيمسون از عوامل سفارت بريتانيا در ايران را ضبط كند، اما اين اتفاق امروز نمي افتد.



دليل شروع نشدن فيلمبرداري نارضايتي درّي - نويسنده و كارگردان سريال - ازدكور اعلام شده است. هرچند كه اين دليل چندان منطقي به نظرنمي رسد. چون نزديك به چند ماه ازساخت دكورهاي سريال مي گذرد و بدون شك پيش از ساخت و هنگام اجراي دكورها، كارگردان درجريان طراحي قرارداشته است و امروز نتيجه نهايي را مي بيند. بنابراين خيلي بعيد به نظرمي رسد درروز كليد خوردن سريال نارضايتي خود را اعلام كند. مساله اصلي اينجاست كه به نظرمي رسد مشكل آغاز نشدن ساخت سريال همان مشكل قديمي پروژه يعني تامين نشدن كامل بودجه باشد كه هنوز اين سريال با آن دست به گريبان است.



سريال "كلاه پهلوي" تاكنون چندين و چند بار تا مرحله توليد پيش رفته اما هر بار به دلايل مختلف ساخت آن آغاز نشده است. با وجود اينكه تاكنون هزينه و وقت زيادي براي آغاز توليد صرف شده است. آخرين زمان شروع ساخت سريال به مرداد سال 84 بازمي گردد كه حتي كاربه ديدن لوكيشن هاي خارج ازكشور- سوريه و لبنان -هم كشيد، اما بازهم سريال به مرحله توليد نرسيد. اقدام اوليه براي ساخت اين اثر به مرداد 82 بر مي گردد.



البته سرآغاز فعاليت گروه جديد توليد به مهر 83 باز مي گردد. زماني كه محمد رضا تخت كشيان به عنوان تهيه كننده جديد جاي محمد علي اسلامي را گرفت تا سريال دوباره به نقطه آغاز برسد. چون تهيه كننده جديد نظرات تازه اي دارد و تغييرعوامل توليد امري كاملا" طبيعي است. درخرداد ماه 84 مشخص شد كه دست اندركاران توليد سريال " كلاه پهلوي" از شروع فيلمبرداري در لبنان منصرف شده اند و به زودي اين سريال در شهرك سينمايي غزالي جلوي دوربين مي رود. مشكين مهرگان كه در زمان تهيه كنندگي محمد علي اسلامي دستيار طراح صحنه بود، به عنوان سازنده دكورها و طراح اصلي صحنه معرفي شد كه هنوز هم در حال انجام اين كار است.



در همان زمان روابط عمومي شبكه يك سيما در پاسخ به گزارش "مهر" درباره شروع نشدن سريال با وجود هزينه هاي زيادي كه در برداشته است، اعلام كرده بود با تكميل گروه بازيگران و عوامل فني سريال داستاني "كلاه پهلوي" فيلمبرداري اين پروژه عظيم تلويزيوني به زودي آغاز خواهد شد. در ادامه اين جوابيه آمده بود گروه فيلم و سريال شبكه يك سيما تمام مساعي خود را به كار بسته تا با ايجاد بهترين شرايط ممكن براي طي شدن مرحله پيش توليد و نيز تكميل گروه بازيگران وعوامل فني، توليد اين سريال را آغاز كند. همچنين طولاني شدن مرحله پيش توليد اين اثر را در راستاي اطمينان بخشي به توليد فاخر اين سريال بدون بروزهيچگونه مشكل يا ايجاد توقف هاي ناخواسته درهنگام فيلم برداري آن ارزيابي مي نمايد.

البته درآن زمان از متن نامه روابط عمومي نمي شد حدس زد " به زودي " يعني 11 ماه بعد و مهمتر اينكه ظاهرا" تلاشي كه روابط عمومي شبكه يك به آن اشاره كرده بود، چندان هم موثر و مناسب نبوده است. چون سريال در نخستين گام توليد، باز هم به مشكل برخورده است!



در مرداد 84 ضيا الدين دري هم طي فكسي در مقام پاسخ به گزارش " مهر" برآمده و در مطلبي نوشته بود، خبرنگاران برخلاف برنامه ريزي و خواسته عوامل توليد و اصرار بيش از اندازه و بيجا مي كنند. كنجكاوي بي مورد برخي رسانه ها همواره براي پروژه مشكل ايجاد كرده و اين دخالت ها جز دردسر براي ما و سايرعوامل ثمري نداشته است. اما انگار اين بار هم كه با تلاش پيگير عوامل تهيه و توليد سريال هيچ خبري از مجموعه طي يك سال گذشته درز نكرده است و خبرنگاران هم اصرار بيش از اندازه نداشته اند، باز هم مشكل توليد باقي است!





"كلاه پهلوي" از پروژه هاي تاريخي با درجه كيفي " الف ويژه " گروه فيلم و سريال شبكه يك است كه در قالب 30 قسمت 50 دقيقه اي روايت ماجراي كشف حجاب توسط رضاخان و برهه اي از تاريخ پرفراز و نشيب ايران را به نمايش مي گذارد. داستان سريال روايتگرزندگي يك جوان ايراني در دوره قاجار است كه با كمك خانواده اش براي ادامه تحصيل به فرانسه مي رود و به اصرار خانواده با دختر سفير ايران در فرانسه ازدواج مي كند. اين جوان هنگام بازگشت به ايران به گروه هاي فراماسونري مي پيوندد كه با حمايت انگلستان به طور پنهاني در امور مختلف كشور دخالت مي كنند. روي كار آمدن رضاخان و دستور به كشف حجاب باعث افزايش فعاليت اين شخص مي شود.



درنخستين روز فيلمبرداري اين سريال تاريخي ماه چهره خليلي، رضا فياضي و اميرعلي دانايي به عنوان بازيگر با طراحي گريم مهين نويدي جلو دوربين خواهند رفت. در "كلاه پهلوي" نسيم سيگارودي به عنوان طراح صحنه و سارا خالدي به عنوان طراح لباس حضور دارند و سيدجلال نيايي وظيفه مديريت توليد اين پروژه را بر عهده دارد. محمود خسروي هم به عنوان جانشين توليد و نادرمحمدي درمقام مدير تداركات فعاليت مي كنند. مجتبي وحيدي دستيار برنامه ريز، جواد فراهاني دستيار كارگردان و سعيد خضوعي منشي صحنه اين سريال هستند. رضا پگاه، قطب الدين صادقي، بيتا فرهي، بهنوش طباطبائي، صالح ميرزا آقايي و مهنازافشار، به همراه گروهي از بازيگران خارجي در آن به ايفاي نقش پرداخته اند.