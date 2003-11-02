تسخير لانه جاسوسي آمريكا سرفصلي سرنوشت ساز در تاريخ انقلاب اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه آمده است: تبعيد حضرت امام خميني (ره) در سال1343، حماسه آفريني و شهادت دانش آموزان و دانشجويان در سال 1357 و تسخير لانه جاسوسي آمريكا در سال 1358 حوادث آموزنده اي است كه در 13 آبان ماه پديد آمده و هر يك به تنهايي سرفصل مهم و سرنوشت سازي را در تاريخ انقلاب اسلامي ومبارزه مردم ايران با استكبار جهاني و آمريكا رقم زده است.

اين اطلاعيه مي افزايد: تسخير لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان مسلمان پيروخط امام (ره) در سال1358، كه بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران از آن به عنوان، انقلابي بزرگ تر از انقلاب ياد كردند نه تنها انهدام لانه جاسوسي شيطان بزرگ و افشاي عوامل اطلاعاتي، جاسوسي ونفوذي آن را در پي داشت بلكه امواج پرتلاطم آن منجر به سقوط دولت غير همراه با رهبري و مردم و افزايش دامنه شور انقلابي وكينه مقدس مردم ايران و طنين انداز شدن فرياد حقانيت انقلاب و نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران در اقصي نقاط جهان گرديد.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه بااشاره به ناكامي و روسياهي آمريكا در جلوگيري از نفوذ پيام انقلاب اسلامي و بي اثر بودن تبليغات گسترده و جنگ رواني رسانه هاي استكباري و صهيونيستي براعتقاد و اراده جوانان مسلمان و متدين ايران آمده است: ملت مسلمان وانقلابي ايران، همانگونه كه در تاريخ 25 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي بويژه در دوران هشت سال دفاع مقدس درجنگ تحميلي، نشان داده است هرگز در برابر توطئه ها و فشارهاي استكبار جهاني تسليم نشده و با حفظ روحيه انقلابي و استكبار ستيز خود همواره آماده حضور در صحنه هاي دفاع از استقلال ميهن اسلامي و حراست از نظام و دستاوردهاي انقلاب اسلامي مي باشد.

درپايان اين اطلاعيه بااشاره به حساسيت شرايط كنوني و افزايش تهديدات و دسيسه هاي بيگانگان ضمن دعوت از آحاد و اقشار مختلف مردم براي شركت در برنامه هاي روز ملي مبارزه با استكبار جهاني آمده است: پاسداران و بسيجيان همراه وهمگام با خيل عظيم مردم ظلم ستيز، حق طلب و انقلابي ايران در آيين هاي گراميداشت يوم الله 13 آبان در سراسر كشور شركت نموده و نفرت و انزجار خود نسبت به استكبار جهاني و سياستهاي توسعه طلبانه و جنگ افروزانه سردمداران كاخ سفيد و صهيونيسم بين المللي را به جهانيان نشان خواهند داد.

