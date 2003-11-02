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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۲۷

كارشناس تغذيه دفتر بهداشت و تغذيه مدارس در گفتگو با " مهر" :

شوراي برنامه ريزي و نظارت ، بر تغذيه دانش آموزان در مدارس نظارت مي كند

كارشناس تغذيه دفتر بهداشت و تغذيه مدارس گفت: شوراي برنامه ريزي و نظارت بر تغذيه دانش آموزان در مدارس نظارت مي كنند.

محمود باقري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با توجه به اهميت تغذيه مناسب و سالم و تامين رشد جسمي دانش آموزان و به منظور برنامه ريزي، نظارت ، تحقيق و آموزش در امر تغذيه مدارس اين شورا  با حضور نمايندگان وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد.

وي افزود: درشوراي نظارت بر برنامه ريزي و تغذيه مدارس ، طرح ها و برنامه هاي تغذيه اي دانش آموزان كارشناسي شده و به صورت مصوباتي به استان ها ارسال مي شود.

كارشناس تغذيه دفتر بهداشت و تغذيه مدارس ادامه داد: مسئوليت اجرايي مصوبات اين شورا بر عهده دفتر بهداشت و تغذيه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش و دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

 

کد مطلب 34917

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