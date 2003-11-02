از سرگيري كمك هاي نظامي آمريكا به 7 كشور

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، آمريكا امروزتصميم گرفت كمك هاي نظامي خود را به هفت كشوردنيا دوباره ازسرگيرد.اين تصميم به دنبال امضاي موافقتنامه ي براي شكايت نكردن از اتباع آمريكايي به دادگاه بين المللي جنايي صورت مي گيرد. كاخ سفيد امروزدربيانيه اي اعلام كرد كه كشورهاي " انتيگوا ، باربودا ، تيمور شرقي، غنا، مولداوي، نيجريه واوگاندا" به اين خواست آمريكا پاسخ مثبت داده و توافقنامه اي را در همين زمينه با آمريكا به امضا رساندند . در اين بيانيه همچنين آمده است كشور روماني كه هنوز اين توافقنامه را با آمريكا به امضا نرسانده است تا شش ماه ديگر پذيرش اين امر فرصت دارد.

آمريكا تاكنون كمك هاي نظامي خود را از 38 كشور دنيا كه اين توافقنامه را امضا نكرده اند قطع كرده است .آمريكا از آن بيم دارد كه دادگاه بين المللي جنايي به محلي براي محاكمه شهروندان آمريكايي و بويژه نظاميان اين كشور در خارج از آمريكا تبديل شود.

