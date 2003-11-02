امضاي كنوانسيون حفظ محيط زيست درياي خزر زمينه ساز توسعه همكاريهاي منطقه اي خواهد بود

دكتر الهه كولايي در گفتگو با خبر نگار سياسي" مهر" گفت: اين نخستين بار پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است كه كشورهاي ساحلي در صدد بر آمده اند تا حقوق وتكاليف خود را در مورد منابع گوناگون اين دريا قانونمند كنند وهم اينك كه درياي خزر با آلودگي شديدي مواجه است وروند تخريب آن روز به روز افزايش مي يابد اهميت توافق بر سر حفظ محيط زيست اين دريا بسيار مهم ومبارك خواهد بود .

وي افزود : امضاي كنوانسيون حفظ محيط زيست درياي خزركشورهاي ساحلي را ملزم مي سازد چارچوب قانوني همكاري خود را روشن نمايند و تعيين شيوه بهره مندي مشترك از منابع اين دريا زمينه ساز تقويت همكاريهاي مشترك بين كشورهاي ساحلي خواهد شد .وي اظهار اميدواري كرد علي رغم برخي نارساييها ومحدوديت ها در توافق به عمل آمده نشست تهران نتايج مفيد وموثري در تعيين حقوق كشورها داشته باشد .عضو كميسيون خارجي وامنيت ملي مجلس در زمينه تاثير اين توافق درتسريع تعيين رژيم حقوقي درياي خزر گفت: همانگونه كه تجربه ديگر كشورها در خصوص توسعه همكاريهاي منطقه اي ثابت كرده، مي توان اميدوار بود كه امضاي كنوانسيون حفظ محيط زيست درياي خزر بتواند به حصول توافق در ديگر عرصه هاي همكاري نيز ياري رساند .



کد مطلب 34923