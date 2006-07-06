119 ورزشكار برتر خراسان مشعل بازي هاي دوحه را حمل مي كنند

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر " در مشهد در جلسه هماهنگي حمل مشعل بازي هاي آسيايي دوحه 2006 كه با حضور ويكتور اسيو و ناصرنصير خضراء نمايندگان قطر و مسئولان تربيت بدني خراسان برگزار شد محمد رضا ملامحمد رئيس روابط عمومي كميته ملي المپيك با تشريح حساسيت قطر براي برگزاري هر چه بهتر مراسم حمل مشعل اظهار داشت : مشعل بازي ها از دوحه قطر به حركت در آمده و با گذر از بانكوك وارد ايران مي شود تا پس از گذر از اين كشور وارد امارات شده و پس از عبور از عمان به محل برگزاري رقابتها باز گشته و در روز دهم آذر ماه بازي هاي آسيايي دوحه رسما آغاز مي شود .

وي افزود : تاريخ ورود اين مشعل به ايران كه در اولين ايستگاه در مشهد خواهد بود روز 16 آبان ماه سال جاري مطابق با 7نوامبر 2006 است كه پس از آن در روز هشتم به اصفهان و همچنين در روز نهم نوامبر به تهران خواهد رفت .

وي كل مسيري كه اين مشعل در كشورهاي آسيايي به حركت در مي آيد را 50 هزار كيلومتر عنوان نمود و گفت : 3500 هزار نفر از نخبگان و ستاره هاي ورزش آسيا اين مشعل را حمل خواهند كرد كه در شهر مشهد اين مسير 40كيلومتر خواهد بود .

همچنين در اين جلسه ناصر نصير خضراء هماهنگ كننده حركت مشعل بازي ها ي آسيايي قطر بر حمل اين مشعل از مناطق تاريخي و زيارتي هر كشور تاكيد نمود و گفت : كليه دانش آموزان و اقشار مختلف اجتماع در سنين بالاي 10سال اجازه حضور در اين مراسم را دارند و هر كشور با توجه به برنامه ريزي هاي خود از وجود آنان استفاده خواهد كرد .

وي تعويض مشعل را در هر 400 كيلومتر بين ورزشكاران ايده آل خواند و گفت : براي ما برگزاري اين مراسم به نحو مطلوب مهم تر از بعد اين مسافت است كه در صورت رعايت اين مسير شرايط يكساني ميان كليه كشورها وجود خواهد داشت.

نصير خضراء اهداي لباس هاي حمل كننده مشعل به ساير كشورهاي شركت كننده را رايگان ذكر نمود و گفت : گروه هاي توليدكننده برنامه هاي جشن و نمايشگاه از قطر وارد ايران خواهند شد تا در پايان هر مسير به اجراي مراسم بپردازند و كليه صنايع دستي خود را به ساكنين آن كشور نشان دهند .

در ادامه منوچهر پورحسن مدير كل تربيت بدني استان خراسان به آمادگي مشهد براي اجراي مراسم فوق در روز 16 آبان ماه خبر داد و گفت : كل مسير طي شده در مشهد 40 كيلومتر بوده كه طي هشت ساعت از 9 صبح تا 5 عصر همان روز به مدت 8 ساعت ادامه خواهد يافت .

وي ابتداي مسير حركت اين مشعل را حرم مطهر امام رضا عنوان كرد كه مشعل با گذر از اماكن تاريخي نظير باغ نادرشاه افشار، بقعه گنبد سبز ، مجموعه كوهسنگي ، ميدان فردوسي و هارونيه حمل شده و در آرامگاه فردوسي در شهر توس مشعل اصلي روشن خواهد شد.

پورحسن همچنين به استفاده از دوچرخه ، اسكيت ، كالسكه و .... در مسير ذكر شده اشاره كرد و گفت : در مجموعه كوهسنگي مراسمي با حضور هنرمندان برگزار شده و در پايان مسير با هماهنگي ميراث فرهنگي استان خراسان برنامه هاي ويژه اي تدارك ديده شده است.

در پايان اين جلسه از سوي مسئولين هماهنگي قطري نشان الماس اين بازي ها به مدير كل تربيت بدني خراسان اعطا شد .



