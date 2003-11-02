  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۱۶

در پايان جلسه علني امروز مجلس قرائت شد

نامه 162 نماينده به رئيس جمهور درباره لزوم توجه به مناطق محروم در برنامه چهارم توسعه

در پايان جلسه علني امروز مجلس نامه 162 نماينده‌ به رييس‌جمهور درباره لزوم توجه به مناطق محروم قرائت شد كه در آن نگاهي نو به تناسب محروميت‌ها و محدوديت‌هاي روستانشينان خواستار شده بود .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر  متن كامل نامه به شرح ذيل است:
جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري
با سلام و احترام؛
اكنون كه زمان تنظيم برنامه‌ چهارم توسعه و بود جه ‌بندي سال 1383 مي‌باشد عدالت اجتماعي مي‌ طلبد نگاهي نو به تناسب محروميت‌ ها و محدود يت‌ هاي روستانشينان داشته باشيم. زنان و مردان پرغروري كه حاصل كشت و كار و دامپروري آنها راحتي شهرنشينان و تقويت اقتصاد ملي است؛ به همان ‌گونه غفلت از آنان عامل مهاجرت و گريز از روستا است كه نهايتا حاشيه ‌نشيني شهرها و آسيب‌ هاي آن را در پي خواهد داشت.
لذا در اين زمينه پيشنهاد مي ‌گردد علاوه بر ايجاد و تكميل زيربناها مثل آب، برق، راه و مخابرات سرمايه‌ گذاري و توجه بيشتري به مسايل زير گردد:
1- توجه به اشتغال آنان از طريق ايجاد مجتمع‌هاي دامداري، كشاورزي و صنايع تبديلي و سبك.
2- اعتبار دادن به بيمه‌ي اجتماعي روستاييان كه اكنون دفترچه آنان كارآيي ندارد و نيز شامل قانون تامين اجتماعي قرار دادن بهره‌برداران كشاورزي.
3- بهداشتي نمودن روستا‌ها از طريق هدايت فاضلاب روستايي و جمع‌آوري داخلي زباله كه وسيله‌ي نقليه مي‌خواهد.
4- بازسازي تاسيسات آبرساني و لوله‌كشي آب شرب كه فرسوده مي‌باشد.
5- تهيه‌ي منابع آب شرب و دام و لايروبي قنوات آنان.
6 -توجه به نوسانات برق كه وسايل زندگي و كشاورزي آنها را پرهزينه و ناكارآمد مي‌سازد.
7- تدارك وسيله‌ي نقليه‌ي عمومي جهت سهولت رفت و آمد به مراكز شهري.
8 -استفاده از سيستم مخابراتي W.L.L براي روستاها كه مقرون به صرفه‌تر از تلفن ثابت مي‌باشد.
9- بخشودگي وام‌هاي خرده كشاورزان كه مبالغ آن جزئي مي‌باشد و از خشكسالي‌ها رنج مي‌برند.
10 - سرعت بخشيدن به اجراي طرح‌هاي روستاها و نوسازي و بازسازي آنان متناسب با شرايط جغرافيايي.
11- خريد تضميني محصولات كشاورزي، بيمه محصولات، اقتصادي كردن توليدات روستاييان و عشاير.
12- كاهش سود تسهيلات كشاورزي و دامداري جهت تشويق به توليد بيشتر.

کد مطلب 34924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها