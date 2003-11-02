نامه 162 نماينده به رئيس جمهور درباره لزوم توجه به مناطق محروم در برنامه چهارم توسعه

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر متن كامل نامه به شرح ذيل است:

جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري

با سلام و احترام؛

اكنون كه زمان تنظيم برنامه‌ چهارم توسعه و بود جه ‌بندي سال 1383 مي‌باشد عدالت اجتماعي مي‌ طلبد نگاهي نو به تناسب محروميت‌ ها و محدود يت‌ هاي روستانشينان داشته باشيم. زنان و مردان پرغروري كه حاصل كشت و كار و دامپروري آنها راحتي شهرنشينان و تقويت اقتصاد ملي است؛ به همان ‌گونه غفلت از آنان عامل مهاجرت و گريز از روستا است كه نهايتا حاشيه ‌نشيني شهرها و آسيب‌ هاي آن را در پي خواهد داشت.

لذا در اين زمينه پيشنهاد مي ‌گردد علاوه بر ايجاد و تكميل زيربناها مثل آب، برق، راه و مخابرات سرمايه‌ گذاري و توجه بيشتري به مسايل زير گردد:

1- توجه به اشتغال آنان از طريق ايجاد مجتمع‌هاي دامداري، كشاورزي و صنايع تبديلي و سبك.

2- اعتبار دادن به بيمه‌ي اجتماعي روستاييان كه اكنون دفترچه آنان كارآيي ندارد و نيز شامل قانون تامين اجتماعي قرار دادن بهره‌برداران كشاورزي.

3- بهداشتي نمودن روستا‌ها از طريق هدايت فاضلاب روستايي و جمع‌آوري داخلي زباله كه وسيله‌ي نقليه مي‌خواهد.

4- بازسازي تاسيسات آبرساني و لوله‌كشي آب شرب كه فرسوده مي‌باشد.

5- تهيه‌ي منابع آب شرب و دام و لايروبي قنوات آنان.

6 -توجه به نوسانات برق كه وسايل زندگي و كشاورزي آنها را پرهزينه و ناكارآمد مي‌سازد.

7- تدارك وسيله‌ي نقليه‌ي عمومي جهت سهولت رفت و آمد به مراكز شهري.

8 -استفاده از سيستم مخابراتي W.L.L براي روستاها كه مقرون به صرفه‌تر از تلفن ثابت مي‌باشد.

9- بخشودگي وام‌هاي خرده كشاورزان كه مبالغ آن جزئي مي‌باشد و از خشكسالي‌ها رنج مي‌برند.

10 - سرعت بخشيدن به اجراي طرح‌هاي روستاها و نوسازي و بازسازي آنان متناسب با شرايط جغرافيايي.

11- خريد تضميني محصولات كشاورزي، بيمه محصولات، اقتصادي كردن توليدات روستاييان و عشاير.

12- كاهش سود تسهيلات كشاورزي و دامداري جهت تشويق به توليد بيشتر.

