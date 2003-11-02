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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۳۶

مسابقات قهرماني ووشوجهان - ماكائو

اولين تمرين ووشو كاران در ماكائو انجام شد

تيم ملي ووشو ايران كه روز پنج شنبه تهران را به مقصد ماكائوترك كرده بود بامداد شنبه به كشور رسيد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين تيم پس ازاقامتي كوتاه دردوبي وبانكوك به ماكائوسفركرد وساعت30/1 دقيقه بامداد شنبه به وقت تهران به ماكائو رسيد ودرهتل رويال ماكائواسكان يافت. اين تيم پس ازاستراحت اولين تمرين خود را صبح روزيكشنبه درسالن بين المللي ماكائوكه محل برگزاري مسابقات مي باشد اولين تمرين خود را انجام داد.
حسين اوجاقي كه قبلاازسفر به ماكائوازناحيه گردن مصدوم شده بود، بدون كوچكترين مشكل درتمرينات شركت كرد وهيچگونه در وي را دراين ناحيه احساس نكرد.
طبق برنامه مسابقات فرداعصر به وقت محلي مراسم وزن كشي برگزارخواهد شد وصبح روزسه شنبه با انجام مبارزات اوزان سبك مسابقات آغازمي شود، عليرضا سعادت در وزن 56 كيلوگرم، اولين ووشوكاري است كه ازكشورمان به ميدان خواهد رفت.

 

کد مطلب 34928

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