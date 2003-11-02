اينكه وزارتخانه افرادي را براي رايزني با نمايندگان به مجلس بفرستد طبيعي است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محمدرضا علي ‌حسيني موضوع مورد تاكيد در گزارش 20 صفحه اي تحقيق و تفحص از شركت مخابرات را بررسي عملكرد اين شركت در دهه‌‌ گذشته عنوان كرد وافزود : اين گزارش به هيات رسيده تقديم شده و به زودي در صحن علني قرائت مي شود .

وي به خبرنگاران گفت : استيضاح حق مجلس است و در مورد استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن نيز جلساتي گذاشته شده است اما از سوي فراكسيون ‌ها جلسه ‌اي تشكيل نشده است.

