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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۱۶

رييس كميته‌ ارتباطات و مخابرات مجلس

اينكه وزارتخانه افرادي را براي رايزني با نمايندگان به مجلس بفرستد طبيعي است

رييس كميته‌ ارتباطات و مخابرات مجلس با اعلام اينكه گزارش تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران بزودي در صحن علني قرائت مي‌شود ، درباره استيضاح معتمدي گفت : اين‌كه وزارتخانه افرادي را براي رايزني با نمايندگان به مجلس فرستاده طبيعي است .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محمدرضا علي ‌حسيني موضوع مورد تاكيد در گزارش 20 صفحه اي تحقيق و تفحص از شركت مخابرات را بررسي عملكرد اين شركت در دهه‌‌ گذشته عنوان كرد وافزود : اين گزارش به هيات رسيده تقديم شده و به زودي در صحن علني قرائت مي شود .
وي  به خبرنگاران گفت : استيضاح حق مجلس است و در مورد استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن نيز جلساتي گذاشته شده است اما از سوي فراكسيون ‌ها جلسه ‌اي تشكيل نشده است.

کد مطلب 34932

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