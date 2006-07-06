پوتين خواستار پاسخ سريع ايران به پيشنهاد كشورهاي غربي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پوتين در گفتگو با اين شبكه مي گويد: ما دوست داريم تا ايران واكنشي فوري به اين پيشنهاد بدهد و گفتگوها بايد بر اساس اين پيشنهادها شروع شود و سازنده باشد.

اين پيشنهاد در 6 ژوئن(16 خرداد) از سوي "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا به نمايندگي از 5 كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان به ايران ارائه شد،اما تاكنون تهران به اين پيشنهاد پاسخي نداده و تهران بر اين باور است كه اين پيشنهاد داراي ابهاماتي است كه بايد به دقت بررسي شود.

گرچه درخواست و تعيين تاريخ 12 ژوئيه از سوي آمريكا كه پيشتر از سوي "نيكلاس برنز" معاون وزير امور خارجه اين كشور مطرح شده بود سه روز قبل از آغاز نشست سران گروه هشت در روسيه مي باشد، اما پيشتر ولاديميرپوتين رئيس جمهور روسيه اين احتمال را كه تهران بتواند پيش از نشست سران اين گروه پاسخ دهد، بعيد دانست.

گروه 1+5 از ايران خواسته است تا در قبال دريافت برخي امتيازات اقتصادي و ظاهراً امنيتي، غني سازي را متوقف كند.

رئيس جمهور روسيه بر اين باور است كه انتظار نامحدود (براي دريافت پاسخ از ايران) سازنده نخواهد بود اما به گفته وي اگر اين روند به مرحله بن بست برسد نيز كمكي به اوضاع نخواهد كرد.

وي همچنين مي گويد: دليل اينكه در حال حاضر درباره تحريم صحبت نمي كنم اين است كه در اين صورت ما براي خروج از اين بحران و بن بست با مشكل مواجه خواهيم شد.

وي همچنين گفت: رهبران ايران آمادگي خود را براي گفتگو اعلام كرده اند و تا اوت پاسخ را خواهند داد اما به نظر من آنها زودتر اين اقدام را انجام خواهند داد.

پوتين افزود كه دوست دارد تا ايران پيش از نشست سران گروه هشت پاسخ را بدهد.

وي همچنين بار ديگر بر موضع كشورش تاكيد كرد و گفت كه روسيه بر اين باور اسنت كه ايران حق دارد تا از تكنولوژي مدرن استفاده كند و توسعه تكنولوژي هسته اي بايد تحت نظارت و كنترل سازمانهاي بين المللي صورت گيرد و نبايد تهديدي براي توسعه تسليحات كشتار جمعي فراهم آورد

رئيس جمهوري روسيه همچنين در بخش ديگري در پاسخ به سؤالات مربوط به كره شمالي و آزمايش اخير موشكي اين كشور، آن را سبب نگراني همه طرف ها توصيف كرد.