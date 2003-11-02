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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۱۰

ديدارهاي عقب افتاده هفته هشتم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر

پيروزي سپاهان مقابل پيكان

تيم فوتبال سپاهان با دو گل ازسد پيكان گذشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه كه درورزشگاه نقش جهان اصفهان وبه قضاوت محسن تركي انجام شد تيم سپاهان حريف تهراني خود را با نتيجه دوبريك شكست داد.
دراين مسابقه براي سپاهان ناصرفرشباف دوگل به ثمررساند وتك گل پيكان توسط امين محتشمي درنيمه نخست بدست آمد. دراين مسابقه عباس قاسمي دروازه بان جوان سپاهان براي اين تيم به ميدان آمد وبا بازي خوب خود چند موقعيت گلزني را ازمهاجمان پيكان گرفت. سپاهان با اين پيروزي صاحب 12 امتياز شد وپيكان با9 امتيازهمچنان دررده نهم باقي ماند. 

کد مطلب 34933

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