يوم الله سيزدهم آبان از نقاط نوراني تاريخ انقلاب اسلامي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر اين مراسم روز سه شنبه همزمان در سراسر كشور و در تهران ساعت 10 صبح مقابل لانه جاسوسي سابق آمريكا برگزار مي شود.

دراين اطلاعيه آمده است : يوم ا... سيزدهم آبان يكي از نقاط نوراني در تاريخ انقلاب اسلامي ايران و يادآور تبعيد حضرت امام (ره) به تركيه در سال 1343، به شهادت رسيدن دانش آموزان توسط دژخيمان طاغوت در سال 1357 و تسخير لانه جاسوسي امريكا به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) در سال 1385 است.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: از سپيده دمان تاريخ بشر تاكنون، ستيز با استكبار، انحصار طلبي و سلطه جويي ادامه داشته و در شرايط حاضر نيز هيچ دولتي در دنياي، وقيح تر و گستاخانه تر از رژيم آمريكا رويكرد سلطه جويي و استكباري ندارد و از همين روست كه آمريكا بزرگترين و شاخص ترين نماينده استكبار جهاني تلقي مي شود.

در بخش ديگري از اطلاعيه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن اشاره به درهم شكسته شدن ابهت پوشالي آمريكا در جريان اقدام غرورانگيز دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) و نهادينه شدن اين روز به يادماني در تاريخ انقلاب اسلامي آمده است.

در شرايط حساس فعلي كه قدرتهاي استكباري و به ويژه آمريكاي جهانخوار با بهره گيري از ترفندهاي گوناگون در صدد ضربه زدن به كيان مقدس جمهوري اسلامي هستند، يكپارچگي مردم و پايبندي آنان به اركان جمهوري اسلامي ايران، اصلي است كه بايد بر همه گفتارها و كردارهاي فردي و اجتماعي حاكم باشد و هر موضع و حركتي كه در صدد تضعيف نفرت انقلابي مردم نسبت به استكبار جهاني باشد يقينا به زيان انقلاب و مردم و به ويژه نسل جوان است.

در پايان اين اطلاعيه از همه اقشار ايراناسلامي به ويژه دانش آموزان و دانشجويان دعوت شده است كه روز سه شنبه در مراسم ضد استكباري 13 آبان كه در سراسر كشور و از جمله از ساعت 10 صبح در تهران، مقابل لاله جاسوسي سابق آمريكا برگزار مي شود شركت جويند و با فريادهاي "مرگ بر آمريكا" و "مرگ بر براسراييل" ضمن محكوم كردن حركت هاي استكباري، بار ديگر بيعت خود را با ارزش ها و دستاوردهاي گرانقدر انقلاب اسلامي اعلام دارند.