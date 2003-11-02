نفي دخالت، پايان اشغالگري آمريكا و انتقال سريع قدرت به عراقي ها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه امروز در پايان نشست وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق دردمشق بياينه اي صادركردند.

در اين بيانيه ضمن ابراز همدردي وهمبستگي با مردم عراق، برضرورت افزايش نقش حياتي سازمان ملل متحد در عراق و نظارت اين سازمان برفرآيند تدوين قانون اساسي و انتخابات عراق تاكيد شده است.

بيانيه دمشق همچنين برتعيين جدول زماني براي خروج نظاميان اشغالگر از عراق با هدف كسب توانايي ملت عراق براي بازيابي حقوق و حاكميت برسرزمينهاي عراق تاكيد دارد.

در بيانيه نشست دمشق همچنين ضمن محترم شناختن حق ملت عراق در رقم زدن آينده سياسي خود آمده است : وزراي امور خارجه كشورهاي همسايه عراق ازتلاشهاي شوراي حكومت انتقالي عراق براي پذيرفتن موقت مسئوليت تا زمان برپايي حكومت منتخب عراقي حمايت مي كند.

دراين بيانيه همچنين انفجارهاي تروريستي كه شهروندان غيرنظامي و مراكزامداد رساني ، بين المللي و نمايندگي هاي ديپلماتيك به شدت محكوم و برضرورت كشف عوامل اين حوادث تاكيد شده است.

بيانيه دمشق همچنين هرگونه اتهام به كشورهاي همسايه عراق در مورد دخالت در امور داخلي عراق را نيز رد كرد است .

در زمينه وضعيت امنيت داخلي عراق نيز وزيران امور خارجه نقش برخي گروههاي تروريستي را در عراق محكوم كرده اند.

در اين بيانيه ابراز اميدواري شده است نمايندگان عراق در نشست آينده وزراي خارجه همسايه عراق شركت كنند.

بيانيه پاياني وزراي امور خارجه كشورهاي همسايه عراق در دمشق به اعزام نيرو از سوي كشورهاي همسايه و از جمله تركيه به عراق اشاره اي نكرده است چرا كه شش كشور همسايه عراق با اين موضوع مخالف هستند و تركيه نيز اخيرا كنار گذاشتن تصميم اعزام نيرو به عراق را بارها اعلام كرده است .



