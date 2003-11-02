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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۰۱

ديدارهاي عقب افتاده هفته هشتم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر

پيروزي برق شيراز در برابر فولاد خوزستان

تيم فوتبال برق شيراز درديداري زيبا موفق شد تيم فولاد خوزستان راشكست دهد.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه كه به قضاوت محمود رفيعي ودرورزشگاه حافظيه شيرازبرگزارشد تيم فوتبال برق شيراز بادوگل ازسد حريف نامدارخود گذشت.
دراين مسابقه محمد اميري دردقايق 60 و80 دوگل برق را به ثمررساند تا شيرازيها يك پيروزي شيرين خانگي را جشن بگيرند. برق با اين پيروزي صاحب 11 امتياز شد تا چند پله درجدول رده بندي خود را بالا بكشد. فولاد خوزستان نيزبا قبول اين شكست همچنان 13 امتيازي باقي ماند.
دراين بازي ابراهيم ميرزاپورسنگربان ملي پوش فولاد پس ازدريافت گل نخست تيمش به دليل آسيب ديدگي ازبازي خارج شد.

کد مطلب 34939

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