كاروان هاي پياده از نقاط مختلف تهران به سمت حرم مطهر امام (ره) اعزام مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، كاروان عطرافشانان روز چهاردهم خرداد از فرهنگسراي اشراق حركت خود را به سمت حرم مطهر آغاز خواهد كرد تا صلابت و ايستادگي ملت ايران را در حمايت از دستاوردهاي امام به نمايش بگذارد.

بر اساس اين گزارش شركت كنندگان در اين كاروان با عطرافشاني و گلاب پاشي در حرم مطهر امام ياد آن عزيز سفر كرده را گرامي خواهند داشت.

همچنين كاروان عاشقان ولايت در روز سيزدهم خرداد از مصلاي تهران به سمت حرم مطهر اعزام خواهد شد.

در اين كاروان سه هزار نفر از خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و آحاد مردم حضور دارند و در حرم مطهر امام راحل (ره) نسبت به آرمانهاي ايشان اداي احترام خواهند كرد.

