پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هوا شناسي كشور هواي استانهاي مازندران و گلستان ، ابري همراه با بارندگي ، وزش باد و تلاطم دريا . هواي استانهاي آذربايجان شرقي ، اردبيل ، زنجان ، قزوين و تهران قسمتي ابري ، گاهي با افزايش ابر ، همراه با وزش باد ، بارندگي و در ارتفاعات با ريزش برف . هواي استانهاي سمنان و شمال خراسان ، صاف تا قسمتي ابري بتدريج همراه با افزايش ابر و بارندگي و در مناطق سرد سير با برف . هواي استان هرمزگاه و جزاير جنوبي صاف تا قسمتي ابري ، همراه با مه رقيق و يا غبار محلي پيش بيني شده است .

بر اساس ان گزارش هواي ساير مناطق كشور صاف تا كمي ابري پيش تيني مي شود . بيشينه دماي اين روز تهران به 17 در جه سليوس مي رسد .