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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۰۸

پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

در سه روز آينده ابتدا شمال و تا اندازه اي شمال غرب و بتدريج مركز و مناطق شرقي كشور از جوي نا ايدار همراه با بارندگي برخوردار مي شوند كه در ارتفاعات و مناطق سردسير بارش به صورت برف خواهد بود . در اين مدت كاهش دما بين 4 تا 8 در جه براي نيمه شمالي كشور پيش بيني مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هوا شناسي كشور هواي استانهاي مازندران و گلستان ، ابري  همراه با بارندگي ، وزش باد و تلاطم دريا . هواي استانهاي آذربايجان شرقي ، اردبيل ، زنجان ، قزوين و تهران قسمتي ابري ، گاهي با افزايش ابر ، همراه با وزش باد ، بارندگي و در ارتفاعات با ريزش برف . هواي استانهاي سمنان و شمال خراسان ، صاف تا قسمتي ابري  بتدريج همراه با افزايش ابر و بارندگي و در مناطق سرد سير با برف . هواي استان هرمزگاه و جزاير جنوبي صاف تا قسمتي ابري ، همراه با مه رقيق و يا غبار محلي پيش بيني شده است .

بر اساس ان گزارش هواي ساير مناطق كشور صاف تا كمي ابري پيش تيني مي شود . بيشينه دماي اين روز تهران به 17 در  جه سليوس مي رسد .

کد مطلب 34941

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