"گفتگو" در احاديث نبوي از مرتبه اي بالا برخوردار است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد السلواني نويسنده مغربي "گفتگو" را از منظر قرآن كريم و سنت نبوي در مقاله اي بررسي كرده است.

بر اساس اين گزارش، همانطور كه قرآن كريم به گفتگو بر اساس اسلوب و شيوه خود دعوت مي كند، در سنت نبوي نيز بنا بر نقش پيامبر اكرم (ص) ارتباط از طريق گفتگو و دعوت و اعمال آن بسيار تأكيد شده است.

همانگونه كه در احاديث نبوي اشاره شده است، زبان دعوت در سخنان نبي اكرم(ص) زبان گفتگو است تا جائيكه اغلب احاديثي كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده بر اساس سؤال و جواب مي باشد. از اين رو كلماتي كه از گفتگو مشتق شده، در احاديث نبوي به چشم مي خورد، به اضافه اينكه لفظ يا اصطلاح حديث به وجود گفتگوي دو طرفه اشاره دارد. تمامي گفتگوهاي متعلق به پيامبر اكرم (ص) مملو از مباحثي در ارتباط با اشاعه صلح، آرامش، دوري از اختلافات و تفرقه بوده است .

پيامبر به منظور دوري از فتنه و تفرقه به توافق، تقارب و گفتگو دعوت كرده است تا به وسيله آن به قلبهاي مردم رسوخ كرده و مردم نيز پذيراي موعظه ها و اندرزهاي نبوي باشند.

برخي از گفتگوهاي نبي اكرم به حقيقت مهم كه همان توحيد است فرا مي خواند، اين گفتگو در بالاترين مرتبه قرار دارد تا جاييكه حضرت محمد(ص) به رغم اينكه مبعوث شده تا رسالت توحيدي خود را اعلام كند اما استفاده از شيوه گفتگو در دعوت ديگران را مهمترين و وسيع ترين وسيله براي ارائه و بيان برهانهاي اسلامي مي دانست تا در راستاي آن بتواند توحيد را اشاعه دهد.

بر اين اساس مسئله شورا و مشورت با ديگران را طي گفتگوهاي خود مطرح كرده است كه البته در قرآن كريم نيز به اين مهم اشاره شده و نتايج مهم حاصل از آن را براي امت اسلامي توضيح داده است، مانند آنچه كه در غزوه بدر اتفاق افتاد.

در اين راستا گفتگوي خدا با فرشتگان، گفتگوي خدا با بندگان، گفتگوي حضرت محمد(ص) با جبرئيل، انبياء، اعراب، صحابه، مادران مؤمنان، خدمتكاران، كودكان، پادشاهان و هيئت هاي مختلف به چشم مي خورد. از اين رو صحابه و ياران حضرت محمد(ص) سعي كردند تا بر اين اساس از شيوه حضرت محمد (ص) در گفتگوهاي روزمره و زندگي بهره برده و سپس آن را به بالاترين حد خود ارتقاء دهند.

پس از درگذشت حضرت محمد (ص) گفتگويي كه در سقيفه بني ساعده انجام شد تا ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب شود، اولين گفتگو و مشاوره پس از حضرت محمد (ص) بود.

از برجسته ترين و مؤثرترين گفتگوهايي كه در عهد صحابه انجام شد ميان ابوبكر، عمر و زيد بن ثابت بود كه به جمع آوري قرآن و تدوين آن پس از كشته شدن قاريان قرآن در برخي جنگها اقدام كردند.