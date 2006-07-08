كتابخانه ها نقشي اساسي در شكوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه ( سانا)، تامر الحجه استاندار حلب در همايش علمي " نقش كتابخانه ها در شكوفايي فرهنگ اسلامي" كه 14 و 15 تير در سوريه برگزار شد، به اهميت و نقش كتابخانه ها، اسناد و مدارك موثق در شكوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي اشاره كرد و گفت: دستنوشته ها، اسناد و مدارك، كتابها و كتابخانه ها به عنوان خزانه اي غني و گرانبها نقشي اساسي در شكوفايي تاريخ تمدن اسلامي دارند، از طريق همين منابع موثق و غني است كه شاهد پيشرفتهاي علمي جهان و شناخت تمدن و فرهنگها در ساير مناطق و عصرها هستيم.

دكتر نهاد الجرد رئيس شوراي كتابخانه ها و دستنوشته هاي سوريه نيز در سخناني به نقش مهم كشورهاي اسلامي در حفظ و پاسداري از ميراث فرهنگي كشورهاي اسلامي اشاره كرد وگفت: كشورهاي اسلامي بايد در زمينه غني سازي فرهنگ اسلامي و حفظ ميراث تاريخي و ملي خود فعال باشند، چرا كه اين كتابخانه ها از مهمترين منابع فكري، علمي و اصالتي در تاريخ امت اسلامي به شمار مي روند.

ديگر شركت كنندگان اين همايش از كشورهاي مصر، اردن، لبنان، مغرب و فلسطين، نقش كتابخانه ها در ديدارهاي فكري اسلام و مسيحيت، تأسيس كتابخانه درعصر اموي و عباسي، تباين و احياي ميراث اسلامي، بيان تفاوتهاي اسناد، مدارك و كتاب در مقايسه با بيانات شفاهي و بحرانهاي ناشي از آن را مورد بررسي قرار دادند.

اين همايش دو روزه 14 و 15 تيرماه با هدف بررسي جايگاه كتابخانه ها در حفظ ميراث اسلامي برگزار شد.