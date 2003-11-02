دادگاه استيناف حكم تبرئه شش كويتي را تاييد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، اسامه المنور يك وكيل دعاوي كويتي گفت : اين افراد ماه ژانويه به اتهام انجام حملات نظامي عليه نظاميان آمريكايي پيش از جنگ عراق دستگير شدند.

بنابر اين گزارش دادگاه جنايات جنگي كويت اين شش نفر را به خاطر عدم اثبات جرم تبرئه كرد اما دو تن از آنان را به خاطر حمل اسلحه غير مجاز دو هزار دينار جريمه كرد .همچنين دادگاه استيناف كه براي رسيدگي به اين پرونده تشكيل شده بود مبلغ جريمه را دويست دينار كاهش داد .بنابر اين گزارش همين دادگاه هفته گذشته يك كويتي را به خاطر كشتن يك شهروند آمريكايي به مرگ محكوم كرد .