كارت اعتباري به فعالان كانون هاي فرهنگي اعطا مي شود / انعقاد تفاهم نامه با شهرداري مشكل برنامه هاي تابستاني دانشجويان را رفع كرد

دكتر "محسن اسلامي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره به اهميت حمايت از فعالان فرهنگي افزود : كارت اعتباري فرهنگي تا اول مهر ماه در اختيار يكايك دانشجوياني كه در كانون هاي فرهنگي و هنري فعاليت مي كنند قرار مي گيرد. فعالان فرهنگي دانشجويي با اين كارت ها كه بر اساس نام، مشخصات و شماره دانشجويي شان صادر مي شود مي توانند بدون پرداخت هزينه از موزه ها بازديد كنند و در خصوص رفتن به سينما و خريد كالاهاي فرهنگي به طور رايگان اقدام كنند.

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم با بيان اينكه "نبايد فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان در تابستان تعطيل شود" گفت: جمعي از دانشجويان فعال كانون هاي فرهنگي هنري در تابستان در تهران اقامت دارند ، به اين جهت با شهرداري تهران تفاهم نامه اي برقرار شده است كه به مناسبت پتانسيل دانشجويي كه در ايام تابستان در تهران حضور دارند فرهنگسراها را به عنوان فضاهايي براي اجراي برنامه هايشان در اختيار آنها قرار دهند. به عنوان مثال اگر كانون ادبي مي خواهد شب شعر برگزار كند مي تواند از تفاهم نامه اي كه بين اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم با شهرداري تهران وجود دارد.