صهيونيستها ، هزاران اثر ارزشمند باستاني عراق را به سرقت بردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الرياض عربستان به نقل از منابع كرد عراقي نوشت : عناصري از سازمان جاسوسي " موساد" اخيرا فعاليت خود را در شمال عراق گسترش داده اند واين منطقه را به عنوان پايگاهي براي فعاليت در راستاي منافع اسراييل تبديل كرده اند.

به نوشته يك روزنامه عراقي ، شبكه اي از يهوديان عراقي الاصل درحال حاضر فعاليتهاي گسترده اي را براي انتقال بخش اعظمي از آثار باستاني عراق كه مربوط به دوران حمورابي است ، به فلسطين اشغالي انجام مي دهند.اين روزنامه نوشت : موساد طي سالهاي گذشته حدود 6 هزار كرد عراقي را به خدمت گرفته است كه زبانهاي عربي ، تركي و فارسي را به خوبي صحبت مي كنند .

به نوشته المستقله ، موساد به آنها تابعيت اسراييلي داده است و برخي از اين افراد وابسته به اسراييل ماموريت هايي ويژه در عراق و كشورهاي منطقه براي خدمت به منافع اسراييل بر عهده دارند.روزنامه المستقله نوشت ، هزاران قطعه باستاني و تاريخي نفيس و باارزش كه متعلق به دوران پادشاه بابل بخت النصر است توسط يهوديان به سرقت رفته و با كاميون به بصره منتقل و از آنجا با كشتي به فلسطين اشغالي منتقل شده است.



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