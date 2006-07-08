مدير كل فرهنگي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره تغييرات صورت گرفته در معاونت فرهنگي دانشگاهها تصريح كرد: "در حوزه فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي يك سال و نيم گذشته بين معاونت فرهنگي و دانشجويي ادغامي صورت گرفته بود كه با آمدن دكتر زاهدي وزير جديد و معرفي دكتر خرمشاد، بار ديگر معاونت فرهنگي وزارت علوم شكل گرفت و به تبع آن مجموعه اداره كل فرهنگي وزارت علوم كه بنده از آبان 84 مسئوليتش را پذيرفتم برنامه هاي خود را به صورت تفصيلي و در برخي حوزه ها با تعريف برنامه هاي جديد آغاز كرد و با اجراي اين برنامه ها در هشت ماه گذشته فعاليت هاي فراواني شكل گرفت."

دكتر محسن اسلامي ادامه داد: "ما با چهار رويكرد آموزش محوري در حوزه هاي مختلف، ارتقاء محوري برنامه ها، اعتدال محوري و اصالت بخشي به هويت ملي اسلامي كشور كار خود را آغاز و آن را در سه سطح دانشجو، استاد و كارمند تعريف كرديم. اگر قرار است تحول فرهنگي در دانشگاهها صورت بگيرد بايد در اين سه سطح باشد. يكي ديگر از كارهايي كه انجام شد، ارائه برنامه هاي فرهنگي در دانشگاهها و خوابگاهها بود. دوستان در دوره گذشته بيشتر تمركز خود را روي ارائه برنامه هاي فرهنگي در دانشگاهها قرار داده بودند، اما ما با توجه به اينكه دو سوم وقت دانشجويان در خوابگاهها مي گذرد، سعي كرديم براي خوابگاهها نيز برنامه فرهنگي تعريف كنيم. همچنين ما در برگزاري جشنواره ها سعي كرديم به موضوع آموزشي آن در قالب برپايي كارگاه آموزشي بيشتر توجه كنيم."



اسلامي در مورد سياست هاي بخش فرهنگي وزارت علوم در برگزاري جشنواره ها توضيح داد: "هدف ما از برگزاري جشنواره هاي ملي اين بوده كه بيشتر از كميت به كيفيت توجه كنيم، چرا كه احساس دروني دانشجو، استاد و كارمند به اين سمت است كه محتوا و كيفيت بايد بهتر باشد و بايد از كميت گرايي گريز بزنيم و به سوي آينده بهتري در عرصه فرهنگي گام برداريم. احساس ما اين است كه در حوزه هاي متعدد در دوره هاي گذشته يك پراكندگي وجود داشته است، به اين معنا كه هدف مشخص نبوده است. اين اداره كل تنها تبديل به اداره جشنواره ها شده، در حالي كه اداره كل فرهنگي وزارت علوم بايد در موارد و حوزه هاي متعدد به سمتي برود كه دانشجويان و جامعه جديد مي خواهند. البته ما بايد برنامه هاي گذشته را آسيب شناسي كنيم، ولي آنچه مد نظر ماست اين است كه برنامه هاي فرهنگي بايد منبعث از نياز درست دانشجويان و دانشگاهها باشد و دور از واقعيت ها نباشد."



يكي از مسائلي كه در ماههاي گذشته به زعم برخي فعالان فرهنگي دانشجويي نگران كننده شده، كمرنگ شدن حضور كانون هاي هنري فرهنگي دانشگاههاست كه با تغيير مديريت در مجامع شكل گرفته است. دكتر اسلامي در مورد نقش اين كانون ها معتقد است: "حوزه هاي متنوعي زيرمجموعه بخش فرهنگي وزارت علوم است كه يكي از اينها كانون هاي فرهنگي هنري است. تشكلات، نشريات، جشنواره هاي دانشجويي و ... از جمله اينها هستند. همه اين موارد بيانگر تنوع و گستردگي است. بنابراين تنوع ما نيازمند برنامه ريزي منسجم تري هستيم و در اين مدت به اين رسيديم كه بايد به صورت تخصصي با اين حوزه ها برخورد كنيم. دانشگاه بايد محل فعاليت دانشجويان با سلايق مختلف باشد، به اين معنا هر دانشجويي بر اساس نياز و علاقه خود مي تواند به طور مشخص به سمت كانون هاي فرهنگي هنري برود و بر اساس برنامه هاي اين كانون ها به ساماندهي اوقات فراغت خود بپردازد."



وي ادامه داد: "كانون هاي فرهنگي دانشجويان يكي از بازوهاي خوب اداره كل فرهنگي وزارت علوم براي تقويت، حركت و ساماندهي امور فرهنگي است. يكي از مشكلات كنوني دانشجويان در اين كانون ها كمبود امكانات است، اين كانون ها بايد تقويت شوند و به آنها برنامه و امكانات داده شود. مجامع مي توانند برنامه هايي در سطح ملي برنامه ريزي كنند و با ارائه آنها كانون ها را به خدمت بگيرند. به عنوان مثال ما به مجمع فيلم و عكس گفتيم كه جشنواره فيلم و عكسي كه در دانشگاه شريف برگزار مي كنيد، امسال با رويكرد حمايت از كانون هاي فيلم و عكس دانشجويي سراسر كشور باشد و به آنها پول پرداخت كنيد. وزارتخانه به شما پول مي دهد تا شما به اين گروهها براي ساخت فيلم مستند پرداخت كنيد. بنابراين ما با هزينه اي بالغ بر 30ميليون تومان از آنها حمايت كرديم."



مدير كل فرهنگي وزارت علوم همچنين با اشاره به نقاشي كردن ديوارهاي خوابگاهها توسط دانشجويان علاقمند و عضو كانون هنرهاي تجسمي مجامع فرهنگي اظهار داشت: "با اجراي اين طرح هم براي دانشجويان كارآفريني شده و هم موجب ايجاد يك فضاي با نشاط و تزئين شده براي دانشجويان شده ايم. برنامه هاي مختلفي براي تقويت كانون هاي فرهنگي در ماههاي اخير انجام شده كه همه اينها حاكي از آن است كه تقويت اين كانون ها بايد به صورت عملي باشد و ما بايد از هرگونه شعارزدگي فرار كنيم. بسياري از مسائلي كه خيلي ها با شعار مي خواستند به سمت آنها بروند، ما در مقام عمل به آن پرداختيم."



اسلامي همچنين در مورد محدودشدن آزادي عمل اين مجامع توضيح داد: "يك آئين نامه اي از قبل در حوزه كانون هاي فرهنگي هنري بوده كه اين مبناي كار ما در ارتباط با مجامع نيز هست. من شخصا چندان معتقد نيستم كه فعاليت هاي مجامع و كانون هاي فرهنگي دانشجويي را بايد محدود كرد، بلكه معتقدم بايد ساماندهي خوبي در اين حوزه صورت گيرد. به عنوان مثال در حوزه كانون ها به آئين نامه ها خوب عمل نشده يا تعامل خوبي بين دانشگاهها وجود نداشته و طبعا به خاطر همين مشكلاتي بين كانون ها و مديريت دانشگاه ايجاد شده كه در اين شرايط بايد ساماندهي صورت گيرد. بحث نظارتي كه در اين كانون ها مطرح شده براي ايجاد فضاي مناسب در دانشگاههاست و اين به معناي محدودشدن فعاليت كانون نيست. ما معتقديم كانون هاي فرهنگي هنري يك بستر براي كمك به پرشدن اوقات فراغت داشجويان هستند."



وي افزود: "ما معتقديم در حوزه هاي مختلف كانون ها بايد از دانشجويان حمايت عملي شود تا رشد كند و موفق شوند. براي برخي افراد ممكن است اين سخت باشد كه ما اكنون به صورت بسيار روان با دانشجويان كار مي كنيم به طوري كه براي اولين بار در 16 سال گذشته ما به 9 گروه برتر جشنواره تئاتر دانشگاهي اجراي عمومي در مولوي داديم يا گروه برگزيده را تا دو ماه ديگر به فرانسه اعزام مي كنيم. در اين حوزه بايد عمل كرد تا حرف زد، مجامع بايد به جايگاه خود بينديشد و بنده بايد به عنوان متولي بايد وقت بگذارم و برنامه ها و كيفيت كانون هاي فرهنگي هنري را را ارتقاء دهم تا به رضايتمندي دانشجويان از كانون ها منجر شود."



وي در توضيح اتفاقات مراسم اختتاميه نهمين جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران به "مهر" گفت: "در اين مراسم من حرفم را در حضور هزار استاد و دانشجو زدم. شش روز قبل از اختتاميه به من سه گزينه براي دبيري جشنواره دهم داده شد، معتقد بودم در شش روز نمي شود دبير يك جشنواره را انتخاب كرد. بنابراين گفتم وقت بيشتري مي خواهم. در هيچ جا نيزعرف نيست كه اگر دبير جشنواره در اختتاميه جشنواره قبل معرفي نشود، يعني آن جشنواره منتفي است. من بايد با كارشناسي دبير جشنواره دهم تئاتر دانشگاهي را انتخاب مي كردم. همه اين مسائل همان حاشيه هايي است كه درباره آن با شما صحبت كردم. خيلي از افراد هم به رفتار اين چند نفر معترض شدند و آنها بعد خودشان احساس كردند كار اشتباهي كرده اند و متوجه شدند چه با حضور من و چه بدون من تئاتر دانشگاهي ادامه پيدا مي كند."



استفاده از تجارب و توانايي نيروهاي فعال گذشته از جمله برگزاركنندگان و سياستگذاران جشنواره هاي تئاتر دانشگاهي از مواردي است كه به نظر مي آيد مسئولان كنوني به آن بي توجه اند. مدير كل فرهنگي وزارت علوم درباره علت استفاده نكردن از تجارب دبيران جشنواره هاي قبل تئاتر دانشگاهي به ويژه دبير جشنواره نهم به عنوان مشاور يا سياستگذار در جشنواره دهم گفت: "من اختيارات همكارانم را محدود نمي كنم. خود آقاي اقسامي دبير جشنواره دهم تئاتر دانشگاهي بايد تصميم بگيرد كه با چه كساني مايل است كار كند يا با چه كساني كار نكند؟ ايشان چند نفر را براي همكاري خود انتخاب كرده، حكم زده و تنها رونوشت حكم آنها را براي من ارسال كرده است. ما هيچ محدوديتي براي دوستان قائل نمي شويم. من نيز به توانايي هاي ايرج محرمي (دبير جشنواره نهم تئاتر دانشگاهي) اعتقاد دارم و به آن احترام مي گذارم. اما در اين مورد كاملا دست دبيرخانه تئاتر دانشگاهي را باز گذاشته ام."



وي همچنين در مورد شوراي سياستگذاري اين جشنواره تصريح كرد: "ما معتقديم شوراي سياستگذاري بايد فعال شود و به صورت عملي از محضر اساتيد بهره بگيرد. البته دانشجويان ما نيز هم اكنون در سطحي هستند كه بتوانيم در اين مورد از آنها كمك بگيريم."



تغيير در فراخوان دهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران و اولويت دادن موضوعي به آثار دانشگاهي از تحولات حوزه فرهنگي وزارت علوم بود. مدير كل فرهنگي وزارت علوم درباره موضوعي شدن اين فراخوان به "مهر" گفت: "البته موضوع آزاد نيز در اين فراخوان اعلام شده و اما پيشنهادش براي اولين بار از طرف خود دبير جشنواره دهم به ما شد. من از دبير جشنواره دهم خواستم بر اساس بيانيه هيأت داوران نهمين جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران فراخوان دهمين دوره را بنويسد. در بيانيه هيأت داوران جشنواره نهم اعلام شده بود ما در برگزاري جشنواره موفق بوده ايم اما مي رساند كه ما به موضوعات كلاسيك خارجي كمي بيشتر توجه كرده ايم. آقاي اقسامي پيشنهاد بسيار خوبي داشت كه ما موضوعات تازه اي را اعلام كنيم تا به اين وسيله به سمت نوآوري برويم. يكي از ويژگي هاي دهمين جشنواره تئاتر دانشگاهي آسيب شناسي برنامه است. منظور ما از اولويت بندي حمايت مالي بيشتر از موضوعات اعلام شده است."

آيا موضوعيت دادن به تئاتر دانشگاهي موجب محدوديت در خلق آثار خلاق دانشجويي نمي شود؟ اسلامي به اين پرسش چنين پاسخ داد: "ما معتقديم تئاتر دانشگاهي وقت فكر كردن است، چون دانشجو زمان فكر كردن دارد، فرق استاد و دانشجو نيز در همين است كه دانشجو به جهت جوان بودن ايده نو دارد، بنابراين اگر بيائيم برخي موضوعات كلاسيك غربي را كه خود داوران نيز به آنها چندان نظري ندارد برداريم، مشكلي نيست. ما موضوعات تئاتر دانشگاهي را آزاد گذاشته ايم، اما در فراخوان اعلام كرده ايم در اين موضوعات اگر دانشجويان كار كردند از اولويت ها و امتيازاتي برخوردار خواهند شد. شما بايد به عملكرد ما نگاه كنيد، ما اگر مشكلي داشتيم مي گفتيم اثر نفر اول جشنواره نهم قبل از رفتن به فرانسه بايد بازبيني شود."



وي گفت: "ما به اينجا رسيده ايم كه دانشجو فكور، خلاق است، برنامه هاي نو انجام مي دهد و قصدمان از موضوعي كردن جشنواره تئاتر دهم اين بوده كه انگشت تئوريك را بالا ببريم و اين كار ما به معناي نفي موضوع آزاد نيست. همچنين همه اينها در پرتو دانشجويي به من معرفي شده، من كه پيش نويس دبيرخانه يا فراخوان تئاتر دانشگاهي را نمي نويسم، بلكه اين پيش نويس توسط دبير و دانشجويان نوشته و به من ارائه مي شود. اين تمايل خود دانشجويان است كه به اين سمت بروند، وقتي خود دانشجويان و اساتيد تمايل دارند به اين سمت بروند، ما نمي توانيم بگويم به اين سمت نرويد."



به گزارش "مهر"، كمبود امكانات اجرايي، سالن هاي نمايشي و بودجه مشكل هميشگي بخش فرهنگي به ويژه تئاتر است و تئاتر دانشگاهي از نبود امكانات و فضاي دانشگاهي بسيار آزرده است. دانشجويان تئاتر ما با مشكل كمبود پلاتو و سالن تمرين مواجه اند و اجراي تئاتر خلاق دانشجويي تنها مختص به ايام جشنواره ها شده است. مدير كل فرهنگي وزارت علوم در اين باره نيز تدابيري انديشيده است: "طبق گفته دكتر خرمشاد معاونت فرهنگي وزارتخانه در مراسم اختتاميه تئاتر عروسكي دانشجويان سراسر كشور، دانشكده هاي تئاتري بايد به دانشجويان خود امكانات اجرايي بدهند، حرف ما اين است همانطور كه ما براي برگزاري يك جشنواره تئاتر دانشگاهي 130 تا 150 ميلييون هزينه مي كنيم، بايد دانشكده تئاتري هم به گروههاي دانشجويي امكانات اجرايي بدهند."



اسلامي همچنين افزود: "گروههاي دانشجويي علاقمند مي توانند براي اجرا به ما مراجعه كنند يا از طريق مديران گروه خود در دانشگاهها به ما معرفي شوند و درباره موضوعاتي كه جامعه نيز با آنها همخوان است آثاري را ارائه دهند. اين نكته بسيار مهم است كه آثار متناسب با فرهنگ عمومي باشد. اكنون شرايط همكاري ما با شهرداري به خوبي فراهم شده، آنها به ما سالن تخصيص داده اند و صحبت هايي براي به نمايش گذاشتن عروسك هاي تئاتري دانشجويان در گالري هاي شهر كرده ايم. دانشكده ها بايد به سمت ارائه سالن به دانشجو گام بردارند، چون دانشجو اگر نتواند در دانشگاه اجرا كند وقتش تلف شده است. چند دانشكده تئاتري هم كه به ما مراجعه و اعلام كرده بودند وسايل فني سالن هايشان با مشكل مواجه شده، ما هزينه ترميم و تجهيز اين سالن ها را پرداخت كرديم."



دبيرخانه دهمين جشنواره تئاتر دانشگاهي با پايان يافتن دوره نهم اين جشنواره در ارديبهشت ماه كار خود را آغاز و در كمتر از يك ماه فراخوان جديد تئاتر دانشگاهي را منتشر كرد. مدير كل فرهنگي وزارت علوم در شرايطي صحبت از حمايت مالي از دبيرخانه دهم تئاتر دانشگاهي مي كند كه به گفته دبير جشنواره نهم هنوز بخش اندكي از مطالبات و دستمزدهاي اين دوره پرداخت نشده است. خرمشاد با رد اين موضوع به خبرنگار "مهر" گفت: "من تصورم اين است كه همه مطالبات پرداخت شده، اما حتما اين موضوع را پيگيري مي كنم. ما 170 ميليون تومان براي نهمين جشنواره تئاتر دانشگاهي هزينه كرده ايم و در دهمين دوره جشنواره اگر حمايت هايمان بيشتر نشود، كمتر از اين نيز نمي شود."