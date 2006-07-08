اثر مصرف خودسرانه داروهاي گياهي ترك اعتياد موقتي است

دكتر كامبيز كامكاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در مغز هر فرد آنتي فالين وجود دارد كه به صورت طبيعي زماني كه مقداري چربي مغز بر روي اين ماده از مغز قرار مي گيرد موجب آرامش افراد مي شود اما زماني كه فرد معتاد از مواد مخدر استفاده مي كند به علت قرار نگرفتن چربي هاي مغز بر روي اين ماده ، اين چربي ها تجزيه نمي شود.

مشاور پژوهش هاي روانشناختي مواد مخدر گفت: مكانيسم هاي مغز ، كار تجزيه چربي مغز را انجام نمي دهد و اين امر موجب مي شود كه به تدريج از بين رفتن اين چربي ، وابستگي فرد معتاد به مصرف مواد مخدر مي شود.

اين روانپزشك افزود: برخي داروهاي سنتي ريشه آرام بخش دارد چون با تجزيه چربي مغز موجب آرامش بدن فرد مي شود اما اين اثر بخشي به صورت موقتي است و براي اثر بخشي دراز مدت نياز به داروهاي ديگر است.

وي ادامه داد: افراد نمي توانند خودسرانه و بدون مشورت با پزشك داروهاي گياهي ترك اعتياد را مصرف كنند ، چون ميزان و نوع اين داروها بستگي به شرايط بدني فرد و ميزان اعتياد فرد به مواد مخدر دارد كه بايد از طريق انجام آزمايش هاي مربوط به آن توسط پزشك تشخيص داده شود.

كامكاري با بيان اينكه برخي داروهاي گياهي در صورت استفاده به جا و درست مي تواند تا حدي در زمينه ترك اعتياد اثربخشي داشته باشد ، گفت: داروهاي گياهي كه در طب سنتي تجويز مي شود نيز بايد به گونه اي باشد كه تاريخ انقضا داشته و تازگي خود را از دست نداده باشد ، چرا كه در غير اين صورت ديگر اثربخشي لازم را ندارد.