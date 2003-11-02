مسكو نظارت خود بر ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس ، والري گووراخين (Valery Govorukhin) معاون وزير انرژي اتمي روسيه امروز در گفتگويي گفت : وزارت انرژي اتمي روسيه بر عمليات شركت روسي" آتمستروي اكسپرت "كه ساخت واحد هاي برق در ايران ، چين و هند را بر عهده دارد نظارت دارد .

وي افزود : ما نگراني ايران را درك مي كنيم چون مي دانيم كه ساخت اين واحد برقي آخرين مرحله از ساخت نيرو گاه اتمي بوشهر است و دولت ايران علاقه دارد كه زمان ساخت اين نيرو گاه هر چه زودتر تمام شود .

وي خاطر نشان كرد: فردا درباره برنامه اتمام ساخت تجهيزات الكترونيكي نيروگاه اتمي بوشهر كه احتمالا در ژانويه 4 200 به پايان خواهد رسيد با مقامات ايراني به بحث و گفتگو خواهيم پرداخت .

