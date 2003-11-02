به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس ، والري گووراخين (Valery Govorukhin) معاون وزير انرژي اتمي روسيه امروز در گفتگويي گفت : وزارت انرژي اتمي روسيه بر عمليات شركت روسي" آتمستروي اكسپرت "كه ساخت واحد هاي برق در ايران ، چين و هند را بر عهده دارد نظارت دارد .
وي افزود : ما نگراني ايران را درك مي كنيم چون مي دانيم كه ساخت اين واحد برقي آخرين مرحله از ساخت نيرو گاه اتمي بوشهر است و دولت ايران علاقه دارد كه زمان ساخت اين نيرو گاه هر چه زودتر تمام شود .
وي خاطر نشان كرد: فردا درباره برنامه اتمام ساخت تجهيزات الكترونيكي نيروگاه اتمي بوشهر كه احتمالا در ژانويه 4 200 به پايان خواهد رسيد با مقامات ايراني به بحث و گفتگو خواهيم پرداخت .
با تاكيد ايران بر لزوم دقت نظر روسيه بر عملكرد پيمانكار
مسكو نظارت خود بر ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را افزايش مي دهد
وزارت انرژي اتمي روسيه با پيشنهاد ايران مبني بر افزايش نظارت بر برنامه ساخت اولين واحد برق نيرو گاه اتمي بوشهر موافقت كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس ، والري گووراخين (Valery Govorukhin) معاون وزير انرژي اتمي روسيه امروز در گفتگويي گفت : وزارت انرژي اتمي روسيه بر عمليات شركت روسي" آتمستروي اكسپرت "كه ساخت واحد هاي برق در ايران ، چين و هند را بر عهده دارد نظارت دارد .
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