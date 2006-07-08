دولت نهم پيام و مطالبات تمام لايه هاي اجتماعي را رصد مي كند/ درعين گرايش جدي به عدالت و آباداني به آزادي و مشاركت مردم اهميت مي دهيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس دفتر رئيس جمهور كه در جلسه مشترك شوراي مركزي و كميته هاي سه گانه جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي سخن مي گفت، اظهار داشت: بر همين اساس دولت نهم ، حفظ و گسترش ارزشها را با توجه به رهنمودها و دستورات حضرت امام (ره) و رهبر خردمند انقلاب مورد توجه قرار داده و با تحجر، التقاط و نگاه سنتي به عرصه اجرايي كشور، مخالف است.

وي اضافه كرد: متاسفانه در نگاه سنتي، مديران جديد و نسل جوان كشور از چندان اهميت و وزني برخوردار نيستند و نمي توان به آنها مسئووليتي واگذار كرد. اين در حالي است كه اين مساله در سالهاي آغاز انقلاب و به ويژه در ايثارگريهاي 8 سال دفاع مقدس به اثبات رسيد كه جوان مومن و خداجوي ايراني مي تواند و قادر است با تكيه بر ايمان عميق اسلامي و پشتكار و جديت، كارهاي شگفت انگيزي انجام دهد.

الهام جريان اصولگرا را عقبه فكري و تئوريك دولت نهم عنوان كرد و گفت: دولت نبايستي تئوري پردازي كند و به مردم تئوري تحويل دهد. اين عقبه فكري دولت در ميان نخبگان بالاخص در جريان اصولگرا است كه بايستي تئوري هايي كه دولت مبتني بر آن بتواند حركت و به مطالبات مردم پاسخ دهد را طراحي كند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: آن گونه كه امروز تلقي مي شود، دلسوزان كشور، كمك و معاضدت دولت را وظيفه خود مي دانند و تلاش دارند كه با شناسايي و از پيش رو برداشتن موانع توفيق رئيس جمهور، نهضت خدمت رساني به مردم را تداوم بخشند.

وي خاطرنشان كرد: دولت نهم پيام و مطالبات تمام لايه هاي اجتماعي را از ابتدا تاكنون رصد كرده و حتي پيام كساني كه در انتخابات به رئيس جمهور راي نداده اند را نيز مورد توجه داد و اين در حالي است كه جبهه مخالف دولت تلاش دارد با تمام توان مانع كار آمدي دولت نهم شود.

دكتر الهام افزود: اينان 8 سال قوه مجريه ، چهار سال شوراي اسلامي شهر و روستا و مجلس ششم را در اختيار داشتند وليكن ناكار آمدي و شعار گرايي آنها باعث گرديد با پاسخ منفي مردم روبرو شوند.

رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: مخالفين دولت براي زمينه سازي بازگشت به قدرت، از تمام توان و امكانات براي انتقاد، مچ گيري، تضعيف يا تخريب دولت و جريان اصولگرا استفاده مي كنند و همچنين تلاش دارند بر مطالبات مردم بيفزايند، نواقص را برجسته كنند و خدمات انجام شده را كوچك و حقير بنمايانند تا از اين رهگذر، دولت نهم را در تنگنا قرار داده و بتوانند به تصاحب گري هاي قدرت بپردازند و از طرف ديگر بر نقد دوران گذشته سرپوش گذارند.

الهام نقد گذشته را به معناي دريافت نقاط ضعف و قوت دولت قبلي دانست تا دولت نهم باز آزموده را دوباره نيازمايد و افزود:آن گونه كه اكنون در حال وقوع است، تلاش مي شود خدمت به جاي قدرت بنشيند و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض به مثابه اصلاحات اساسي و واقعي منشور اداره جامعه شود.

وي افزود: در مقطعي با دولت حداكثر گرا روبرو بوديم، در مقطعي دولت توسعه اقتصادي و در مقطعي ديگر توسعه سياسي اما اكنون نياز جامعه ما دولت عدالت محور است كه درعين گرايش جدي به عدالت، توسعه زيربنا و عمران و آباداني كشور و گسترش آزاديها و مشاركت مردم را مد نظر دارد.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: اينك تشكل ها، جمعيت ها، احزاب بالاخص جريان اصولگرا به عنوان عقبه فكري دولت، بايد صريح و شفاف، گذشته را مورد بازبيني قرار دهند تا مبادا براي 4 يا 8 سال ديگر شاهد استمرار ايرادها، اشكالها و نواقص دولت هاي گذشته باشيم .