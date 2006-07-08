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۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

دكتر الهام در جلسه شوراي مركزي جمعيت ايثارگران:

دولت نهم پيام و مطالبات تمام لايه هاي اجتماعي را رصد مي كند/ درعين گرايش جدي به عدالت و آباداني به آزادي و مشاركت مردم اهميت مي دهيم

دولت نهم پيام و مطالبات تمام لايه هاي اجتماعي را رصد مي كند/ درعين گرايش جدي به عدالت و آباداني به آزادي و مشاركت مردم اهميت مي دهيم

سخنگوي دولت تاكيد كرد: دولت نهم پيام و مطالبات تمام لايه هاي اجتماعي را از ابتدا تاكنون رصد كرده و حتي پيام كساني كه در انتخابات به رئيس جمهور راي نداده اند را نيز مورد توجه مي دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس دفتر رئيس جمهور كه در جلسه مشترك شوراي مركزي و كميته هاي سه گانه جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي سخن مي گفت، اظهار داشت: بر همين اساس دولت نهم ، حفظ و گسترش ارزشها را با توجه به رهنمودها و دستورات حضرت امام (ره) و رهبر خردمند انقلاب مورد توجه قرار داده و با تحجر، التقاط و نگاه سنتي به عرصه اجرايي كشور، مخالف است.

وي اضافه كرد: متاسفانه در نگاه سنتي، مديران جديد و نسل جوان كشور از چندان اهميت و وزني برخوردار نيستند و نمي توان به آنها مسئووليتي واگذار كرد. اين در حالي است كه اين مساله در سالهاي آغاز انقلاب و به ويژه در ايثارگريهاي 8 سال دفاع مقدس به اثبات رسيد كه جوان مومن و خداجوي ايراني مي تواند و قادر است با تكيه بر ايمان عميق اسلامي و پشتكار و جديت، كارهاي شگفت انگيزي انجام دهد.

الهام جريان اصولگرا را عقبه فكري و تئوريك دولت نهم عنوان كرد و گفت: دولت نبايستي تئوري پردازي كند و به مردم تئوري تحويل دهد. اين عقبه فكري دولت در ميان نخبگان بالاخص در جريان اصولگرا است كه بايستي تئوري هايي كه دولت مبتني بر آن بتواند حركت و به مطالبات مردم پاسخ دهد را طراحي كند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: آن گونه كه امروز تلقي مي شود، دلسوزان كشور، كمك و معاضدت دولت را وظيفه خود مي دانند و تلاش دارند كه با شناسايي و از پيش رو برداشتن موانع توفيق رئيس جمهور، نهضت خدمت رساني به مردم را تداوم بخشند.

وي خاطرنشان كرد: دولت نهم پيام و مطالبات تمام لايه هاي اجتماعي را از ابتدا تاكنون رصد كرده و حتي پيام كساني كه در انتخابات به رئيس جمهور راي نداده اند را نيز مورد توجه داد و اين در حالي است كه جبهه مخالف دولت تلاش دارد با تمام توان مانع كار آمدي دولت نهم شود.

دكتر الهام افزود: اينان 8 سال قوه مجريه ، چهار سال شوراي اسلامي شهر و روستا و مجلس ششم را در اختيار داشتند وليكن ناكار آمدي و شعار گرايي آنها باعث گرديد با پاسخ منفي مردم روبرو شوند.

رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: مخالفين دولت براي زمينه سازي بازگشت به قدرت، از تمام توان و امكانات براي انتقاد، مچ گيري، تضعيف يا تخريب دولت و جريان اصولگرا استفاده مي كنند و همچنين تلاش دارند بر مطالبات مردم بيفزايند، نواقص را برجسته كنند و خدمات انجام شده را كوچك و حقير بنمايانند تا از اين رهگذر، دولت نهم را در تنگنا قرار داده و بتوانند به تصاحب گري هاي قدرت بپردازند و از طرف ديگر بر نقد دوران گذشته سرپوش گذارند.

الهام نقد گذشته را به معناي دريافت نقاط ضعف و قوت دولت قبلي دانست تا دولت نهم باز آزموده را دوباره نيازمايد و افزود:آن گونه كه اكنون در حال وقوع است، تلاش مي شود خدمت به جاي قدرت بنشيند و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض به مثابه اصلاحات اساسي و واقعي منشور اداره جامعه شود.

وي افزود: در مقطعي با دولت حداكثر گرا روبرو بوديم، در مقطعي دولت توسعه اقتصادي و در مقطعي ديگر توسعه سياسي اما اكنون نياز جامعه ما دولت عدالت محور است كه درعين گرايش جدي به عدالت، توسعه زيربنا و عمران و آباداني كشور و گسترش آزاديها و مشاركت مردم را مد نظر دارد.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: اينك تشكل ها، جمعيت ها، احزاب بالاخص جريان اصولگرا به عنوان عقبه فكري دولت، بايد صريح و شفاف، گذشته را مورد بازبيني قرار دهند تا مبادا براي 4 يا 8 سال ديگر شاهد استمرار ايرادها، اشكالها و نواقص دولت هاي گذشته باشيم .

به گزارش مهر، رئيس دفتر رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود مجموعه ايثارگران انقلاب اسلامي را مجموعه توانمندي ذكر كرد كه چهره هاي فداكار و ايثارگر بسياري در آن يافت مي شوند و گفت: در اين مجموعه افرادي وجود دارند كه كارنامه درخشاني  در دفاع از اصول و ارزشها دارند و اكنون اين مجموعه توانمند و با تخصص هاي مختلف، ظرفيت و پتانسيل خوبي در كمك به دولت نهم دارد كه بايستي اين ظرفيت بيش از پيش به عرصه ظهور برسد چراكه از نظر مباني اصولگرايي به خصوص در حوزه عدالت خواهي ، نزديكترين مجموعه به دولت و رئيس جمهور است.

کد مطلب 349759

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